«أوبو إنكو آير» أول سماعات أذن لاسلكية بالكامل بأداء عالٍ

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق فريق أوبو للأبحاث والتطوير سماعات «أوبو إنكو آير» OPPO Enco Air، لتوفر للمستخدم صوتاً غاية في الوضوح ونقياً أكثر بثلاثة أضعاف، بالإضافة إلى تعزيز مُردد نغمات الصوت متوسط المدى، لإعادة إنتاج موسيقاك المفضّلة في أنقى صورها.

وباستخدام خوارزميات إلغاء الضوضاء المحيطة المستندة إلى تقنيات معقدة، يمكن للميكروفونات المزدوجة المدمجة في سماعات «أوبو إنكو آير» التقاط الأصوات بكفاءة عالية، وبكافة تفاصيلها في أي بيئة محيطة، للحصول على وضوح أفضل للصوت سواء عند إجراء المكالمات الصوتية أو اللعب مع الأصدقاء.

توفّر سماعات «أوبو إنكو آير» لمحبي الموسيقى حتى 24 ساعة من وقت الاستماع المتواصل للموسيقى. تأتي السماعات باللونين، الأبيض الضبابي، والأسود الضبابي، لتعكس تصميماً فريداً وأملس مع علبة شحن شبه شفافة ذات تصميم أنيق وعملي، لتمنحك ملمساً قيّماً في اليد بألوان بألوان فخمة غير لامعة.

ومُستلهمة من الأشكال والألوان الموجودة في الطبيعة المحيطة، يمكن لمستخدمي سماعات «أوبو إنكو آير» أن يحظوا بتجربة تصميم فائق الخفة، إذ ترتكز بشكل مريح على منحنيات الأذن مع الحفاظ على ثباتها أثناء الحركة أو عند القيام بالتمارين الرياضية.

وتعد «أوبو إنكو آير OPPO Enco Air» أول سماعات أذن لاسلكية حقيقية في العالم تحصل على شهادة الأداء العالي والتباطؤ المنخفض من تقييم TÜV Rheinland. بكونها أول شركة في العالم تحصل على هذه الشهادة من شركة الاختبارات الألمانية المرموقة، فإن جودة سماعات «أوبو إنكو آير OPPO Enco Air» - سواء من حيث الأداء أو الشكل- لا تقارن على الإطلاق.

وتتوافر سماعات الأذن من «أوبو إنكو آير OPPO Enco Air» للشراء لدى الموزعين المعتمدين وعبر المتاجر الإلكترونية بسعر299 درهماً.