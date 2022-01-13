تحذير خطير من رسالة نصية تسرق تفاصيلك المصرفية هذا نصها

ت + ت - الحجم الطبيعي

وضع مستخدمو «أندرويد» في حالة تأهب قصوى بعد أن اكتشف الباحثون رسالة نصية جديدة خبيثة مصممة لسرقة التفاصيل المصرفية ومداهمة سجل العناوين الخاص بك. وإذا تلقيت رسالة نصية من صديق أو جهة اتصال قريبة تطلب منك تنزيل تطبيق مشغل فيديو جديد، فكن حذراً.

ولتنفيذ هذا الهجوم المدمر، تستفيد الرسالة النصية من برنامج خبيث جديد، يُعرف باسم Flubot، يمكن أن يصيب أجهزة «أندرويد»، وبمجرد تثبيته، يكون لديه القدرات للسماح للمحتالين الإلكترونيين بسرقة بيانات الاعتماد المصرفية، واعتراض الرسائل النصية وحتى التقاط لقطات شاشة من جهاز الضحية. وما يزيد الطين بلة، يمكنه أيضاً مداهمة سجل العناوين وتوزيع المزيد من الرسائل المزيفة على أي جهات اتصال يعثر عليها.