ماذا يحدث خلال دقيقة واحدة على الإنترنت؟

المصدر: البيان

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ماذا يحدث في كل دقيقة تمر في الشبكة العالمية للأنترنت بعد أن نجحت في الاستحواذ على عقول المستخدمين؟

ووفقا للبيانات التي جمعتها لوري لويس ونشرت على موقع AllAccess "أول أكسس"، تبين أنه خلال 60 ثانية، تم تحميل أكثر من 500 ساعة من الفيديوهات عبر برنامج يوتيوب لمشاهدة المحتوى المرئي، وتمت مشاركة 695 ألف صورة عبر إنستغرام، وتم إرسال ما يقرب من 70 مليون رسالة عبر تطبيق واتساب للاتصالات والمراسلات، الأكثر شهرة في العالم وبرنامج فيسبوك ماسنجر.

وفي الدقيقة نفسها، كان هناك أكثر من مليون تمريرة على تيندر، برنامج للدردشة والمغازلة والتعرف على أشخاص بالقرب منك، وتم إنفاق حوالي 1.6 مليون دولار أمريكي عبر الإنترنت والمتاجر الإلكترونية وغيرها، وفق ما نقلت "يورونيوز".

وتشير البيانات إلى أنه قد جرى أكثر من 400 ألف عملية تحميل لتطبيقات متجري آبل وغوغل، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف تواصل جديد على لينكد إن، البرنامج المتخصص في الجانب العملي وعالم التوظيف.