شور توسع مجموعة منتجاتها الصوتية للمستهلكين بسماعات "أيونيك 40"

المصدر: دبي– البيان

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طرحت "شور" Shure الأمريكية المتخصصة بتقنيات وأجهزة الصوت في الإمارات سماعات "أيونيك 40" اللاسلكية العازلة للضوضاء AONIC 40. من أجل تلبية متطلبات عشاق الموسيقى أثناء التنقل وعشاق السفر، وذلك بعد القبول الجيد الذي حققته مؤخراً سماعات "أيونيك 50" AONIC 50، وسماعات "أيونيك فري ساوند" AONIC Free Sound ،

وتجمع سماعات "أيونيك 40" بين التصميم الأنيق وسهولة الحمل مع التجربة الصوتية الرائدة من شور، والتي تحظى باحترام وثقة الموسيقيين والمبدعين من جميع التخصصات.

وصُنعت سماعات "أيونيك 40" من مواد فائقة الجودة وصُممت بدقة بالغة لتوفير أعلى مستويات الراحة والمتانة التي تدوم طويلاً. ويمكن للمستخدمين حجب ضجيج العالم الخارجي من خلال تقنية عزل الصوت القابلة للتعديل أو تفعيل وضعية الاستماع "البيئي" بمجرد الضغط على زر لسماع الأصوات الخارجية دون التشويش على ما يسمعونه. وتتميز السماعات أيضاً بعمر بطارية مديد يصل إلى 25 ساعة، والأداء فائق الوضوح خلال المكالمات الهاتفية، ومعادل الصوت القابل للتخصيص، مما يساعدها على توفير تجربة صوتية لاسلكية فائقة الجودة. وتتوفر السماعات باللونين الأبيض تان والأسود.

وقال إدواردو فالديز، نائب الرئيس المشارك للتسويق العالمي: "تدمج سماعات "أيونيك 40" خبرتنا الممتدة 96 عاماً في توفير تجربة صوتية لا مثيل لها في المسارح والاستوديوهات حول العالم مع تقنية سماعات الرأس اللاسلكية العازلة للضوضاء الأفضل في فئتها. وتتميز سماعات "أيونيك 40" بتصميم أنيق وخفيف الوزن وجودة فائقة في المكالمات الهاتفية، كما تعتبر سماعة الرأس المثالية لأي شخص يبحث عن أفضل مزيج من الأداء الصوتي بجودة الاستوديو والأناقة والراحة أينما ذهب".

تصميم فائق

ويُوفر التصميم القوي القابل للطي وحقيبة الحمل مزايا مثالية للتخزين في المساحات الضيقة وأعلى درجات المتانة التي تتحمل جميع المغامرات أثناء التنقل. حيث أنها مصنوعة من مواد عالية الجودة، تشمل النايلون المقوّى بالزجاج وسبائك الألمنيوم التي تُستخدم في صناعة الطائرات.

كما توفر تقنية عزل الصوت القابلة للتعديل حجب ضجيج العالم الخارجي والانغماس في تجربة الاستماع من خلال ثلاثة إعدادات رقمية توفرها تقنية عزل الصوت القابلة للتعديل المصممة لتزويد المستخدمين بأفضل مستويات عزل الضوضاء أينما كانوا.

وتمكن "أيونيك 40" إجراء مؤتمرات الفيديو أو المكالمات الهاتفية بجودة استثنائية، بفضل الميكروفونات الثنائية. ويتيح وضع الصوت Dual USB اتصالاً مزدوج الاتجاه للميكروفون باستخدام كابل "يو إس بي-سي" المرفق أو عبر تقنية "بلوتوث 5" اللاسلكية لتحسين الاستقرار وبنطاق يصل إلى 30 قدماً.

تطبيق "شور بلس بلاي"

ويمكن من خلال تطبيق "شور بلس بلاي" ShurePlus PLAY المجاني والمتوفر لنظامي التشغيل iOS وأندرويد تخصيص إعدادات معادل الصوت وحفظها مباشرة على سماعات الرأس لنقلها بسهولة عبر الأجهزة. كما يتيح التطبيق تحديد نغمات التنبيهات وتعديل وضعية الاستماع "البيئي" وعزل الصوت النشط، إضافة إلى تخصيص معادل الصوت والدخول إلى تحديثات البرنامج الثابت. كما سيرغب عشاق الموسيقى في الاستفادة الكاملة من مشغل الموسيقى Hi-Res ضمن التطبيق.