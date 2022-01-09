وان بلس 10 برو .. أول هواتف 2022 بخصائص غير مسبوقة

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة صينية رائدة عن أول الهواتف الذكية المطروحة خلال العام الجديد 2022، والذي رافقه ‏العديد من التسريبات المثيرة لاهتمام عشاق التكنولوجيا ومن يرغبون في التخلص من هواتفهم القديمة.‏

وسيتضمن هاتف "وان بلس 10 برو" شاشة كبيرة جدا بحجم 6.7 بوصة، وشحن سريع بقوة 80 واط، وشحن لاسلكي بقوة 50 واط، وهو ما يتناسب مع بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة.

كما ذكرت تسريبات أخرى أن الهاتف الجديد يتم تشغيله بواسطة شريحة "سناب دراغون 8 جين 1" التي تعمل بنظام "أندرويد 12"، وفقا لموقع "تيك رادار".

أما بالنسبة لكاميرات الهاتف، فمن المتوقع أن يحتوي على مستشعرات بدقة 48 و50 ميغا بيكسل، مع مستشعر إضافي بدقة 8 ميغا بيكسل، بالإضافة إلى وضع التصوير الجديد "RAW +"، الذي يحاول الجمع بين نطاق تحرير الصور بتنسيق "RAW" والتصوير الحاسوبي، مما يؤدي إلى زيادة النطاق الديناميكي وتقليل الضوضاء.

كما يحتوي هاتف "وان بلس 10 برو" على كاميرا جديدة واسعة للغاية بزاوية 150 درجة، مع وضعية "عين السمكة" الجديدة، والذي سيصحح التشويه الناجم عن وجود وجوه ممدودة في اللقطات الجماعية.

وسيتم طرح هاتف "وان بلس 10 برو" في الصين في البداية، يوم الثلاثاء الموافق 11 يناير الجاري.