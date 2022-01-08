جهاز بستنة في المنازل مكتفٍ ذاتياً

المصدر: إعداد: نهى حوّا

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتيح جهاز البستنة المنزلي زراعة الأعشاب والخضراوات ويبلغ ارتفاعه حوالي متر، ويتميز برفين يمكنهما استيعاب ما يصل إلى 6 عبوات بذور، الكل في واحد، ومجموعات بذور مختلفة.

الجهاز من إنتاج شركة «إل جي» الكورية، التي أطلقت عليه تسمية «تيون» والتي تعني بالكورية «إنبات».

ووفقاً لموقع «يانكو ديزاين» المتخصص في التكنولوجيا، قد تكون تلك التسمية للإيحاء بان الجهاز عبارة عن حديقة مكتفية ذاتياً متكاملة.

وأفادت الشركة بأن الجهاز يعمل على تشكيل المناخ المثالي وجميع الظروف المناسبة لنمو النباتات، حتى أنه يحاكي دورات الإضاءة، مما يزيل القلق بشأن الوصول الى ضوء الشمس المناسب. كما أن نظام التحكم المرن في الطقس في الجهاز يخلق الأوضاع المناسبة للنمو العضوي مع إبقاء الآفات بعيداً. عدا عن توفير نظام الري الداخلي في الجهاز أيضاً المياه للنباتات (8 مرات في اليوم) للحفاظ على رطوبتها.

وسبق أن أعلنت الشركة عن مزرعة عمودية ضخمة في يناير 2020، وتلك كانت بحجم ثلاجة كبيرة ببابين، في حين يعتبر «تيون» صغير الحجم بحيث يمكن استيعابه في أي غرفة وهو يتضاعف كطاولة بجانب الأريكة.

وقد أفيد بأن الشركة هي من ستبيع مجموعات البذور الكل في واحد التي توضع في رفوف تيون، وان المطلوب من المستخدم مجرد وضع المجموعات في مكانها وتشغيل الجهاز، ليتولى «تيون» مسؤولية الباقي.