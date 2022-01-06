الروبوت «بيومني 1.0» ينبض حياة

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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كشف معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2022، المنعقد في مدينة لاس فيغاس بالولايات المتحدة، عن روبوت مزود بالذكاء الاصطناعي على هيئة إنسان مصمم لمساعدة البشر في مجموعة واسعة من الوظائف العامة.

الروبوت ويدعى «بيومني 1.0» تم بناؤه من قبل شركة «بيوند ايماجنايشن»، مع رأس وكتفين وخصر وذراعين ويدين وإبهامين متقابلين، وهو يمتاز بأربع عجلات في قاعدته.

وقد أفادت مجلة «ديزاين بووم»، أن بمقدوره رفع15.88 كيلوغراماً في كل ذراع، بالإضافة إلى أداء مهام دقيقة أثناء الطهي، وأن الشركة تهدف من وراء بنائه إلى جعل العمل عن بعد أفضل في العالم الرقمي.

وفي البداية، يمكن توجيه الروبوت المزود بالذكاء الاصطناعي من قبل البشر عن بعد لأداء مهام مختلفة، ولكن الروبوت في النهاية يهدف إلى مساعدة البشر بشكل أفضل من خلال التعلم أن يكون مستقلاً بالكامل.