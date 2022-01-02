135 مليار دولار سوق التطبيقات الذكية في العالم 2021

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصلت سوق تطبيقات الأجهزة الذكية نموّها خلال العام الماضي، حيث وصل عدد مرات تنزيل التطبيقات عبر المتاجر الإلكترونية إلى مستوى قياسي جديد، مع وصول إجمالي ما دفعه المستخدمون مقابل تنزيل التطبيقات سواءً عبر آب ستور أو جوجل بلاي إلى 135 مليار دولار خلال العام 2021 بحسب أحدث التقارير.

وبحسب شركة آب آني لمتابعة سوق التطبيقات، فإن هذا الرقم مرشح للزيادة عند صدور البيانات النهائية للعام الحالي بإضافة مبيعات التطبيقات على المتاجر الأخرى في الصين.

ونقل موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن التقرير القول، إن عدد مرات تنزيل التطبيقات في العالم خلال العام الحالي زاد بمقدار 10 مليارات مرة عن العام الماضي ليصل الإجمالي إلى حوالي 140 مليار مرة.

وأشار تك كرانش إلى أن صناعة تطبيقات الأجهزة المحمولة الذكية أصبحت صناعة ضخمة، حيث بلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركات التي تطور تطبيقات تستهدف الأجهزة المحمولة أولاً في عام 2019 إلى 544 مليار دولار، وهو ما يزيد بمقدار 6.5 مرات عن القيمة السوقية لشركات البرمجيات التي لا تطور تطبيقات للأجهزة المحمولة.

في الوقت نفسه، ضخ المستثمرون خلال العام الماضي 73 مليار دولار كاستثمارات في شركات تطبيقات الأجهزة المحمولة بزيادة نسبتها 27% سنوياً.

من ناحية أخرى، تتوقع شركة سينسور تاور المتخصصة في متابعة سوق التطبيقات وصول عدد شركات التطبيقات التي حققت أرباحاً سنوية بقيمة مليون دولار لأول مرة خلال العام الحالي إلى حوالي ضعف عدد الشركات المناظرة التي حققت أول مليون دولار أرباحاً صافية في 2016.

وأضافت الشركة أن عدد الشركات التي حققت أول مليون دولار أرباحاً خلال العام الحالي بلغ 900 ألف شركة، مقابل 475 ألف شركة في 2016.