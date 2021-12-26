أوبو تعلن عن مُسرّع الذكاء الاصطناعي المتطوّر NPU بحجم 6 نانومتر

المصدر: دبي - البيان

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عقدت أوبو -العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا- المؤتمر التكنولوجي السنوي «أوبو إينو داي 2021 OPPO INNO DAY»، وذلك خلال يومي 14 و15 ديسمبر من هذا العام. وتحت شعار «إعادة تصوُّر المستقبل»، تضمنت فعاليات المؤتمر كلمة مُلهمة مليئة بالأخبار المهمة، والتي ألقاها توني تشن، مؤسس أوبو ومديرها التنفيذي، مُعلناً عن التوجّه الجديد للعلامة التجارية تحت عنوان «إلهام المستقبل» خلال يومي فعاليات المؤتمر، أعلنت أوبو عن أول شريحة متطوّرة لمعالجة الصور في العالم MariSilicon X بمسرّع الذكاء الاصطناعي NPU، بالإضافة إلى الجهاز الثوري للواقع المُعزّز «أوبو إير غلاس» OPPO Air Glass، وأوبو فايند N OPPO Find N أول هاتف قابل للطي من العلامة التجارية.

إلهام المستقبل

وأكد توني تشن خلال خطابه الافتتاحي على التزام أوبو بتطوير الابتكارات والمنتجات التي تضع تجربة المستخدم على رأس أولويتها، وذلك أثناء الإعلان عن توجّه العلامة التجارية الجديد للشركة تحت عنوان «إلهام المستقبل»، والذي يضع التفاؤل والإلهام في مواجهة التحديات والشكوك التي يواجهها الجميع.

قال توني تشن، مُصرحاً: «نحن نعيش في عصر غير مسبوق، وكشركة تكنولوجيا عالمية، نشعر في أوبو أنه من واجبنا وامتيازاتنا جعل العالم مكاناً أفضل من خلال تقنياتنا ومنتجاتنا وعملنا»، وأكمل: «على الرغم من أن الرحلة نحو كل إنجاز تكنولوجي تكون مليئة بالتحديات والصعاب، فإننا نهدف إلى الاستمرار كما بدأنا -خطوة بخطوة- للوصول إلى مفهوم «إلهام المستقبل» كما حددناه كتوجّه علامتنا التجارية الجديد».

كشف الستار عن أول شريحة معالجة الصور متطورة في العالم MariSilicon X بمسرّع الذكاء الاصطناعي NPU بحجم 6 نانومتر وابتكارات ثورية أخرى.

خلال فعاليات وأنشطة هذا المؤتمر، كشفت أوبو الستار عن أول شريحة متطوّرة لمعالجة الصور في العالم MariSilicon X بمسرّع الذكاء الاصطناعي NPU والمصممّ بحجم 6 نانومتر وتعد الأولى من نوعها في العالم، حيث تجمع هذه الشريحة الخارقة بين مسرّع الذكاء الاصطناعي NPU ومعالج إشارة الصورة ISP وذاكرة مُبتكرة متعددة المستويات لتقديم أداء مذهل مع كفاءة مُحسنة في استهلاك الطاقة.

بصفتها وحدة مُخصصة لمعالجة الصور، تقدّم شريحة MariSilicon X مع مسرّع الذكاء الاصطناعي NPU المتطوّر 18 تريليون عملية في الثانية (TOPS) من قوة حوسبة خارقة ولا متناهية لدعم خوارزميات الذكاء الاصطناعي. وبفضل 11.6 تريليون عملية في الثانية (TOPS) من كفاءة استهلاك الطاقة المذهلة لكل وات، فإنها توفر أيضاً أداءً فائقاً دون استنزاف طاقة البطارية.

من خلال القفزة التكنولوجية الهائلة في كل من الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة، فإنها تطلق العنان لقوة خوارزميات الذكاء الاصطناعي في جعل كل إطار من مقطع الفيديو يبدو غنياً بالألوان وقائماً بذاته كصورة ثابتة. بفضل شريحة معالجة الصور MariSilicon X، يمكن التقاط الفيديو الليلي معززاً بتقنيات الذكاء الاصطناعي وبدقة 4K في نطاق معالجة الصور الخام RAW باستخدام بيانات الصورة الكاملة لأول مرة على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.

سيظهر مسرّع الذكاء الاصطناعي NPU المتطور لأول مرة مُدمجاً في سلسلة هواتف «فايند إكس» Find X في الربع الأول من عام 2022 على مستوى العالم، مما سيجعلها واحدة من أكثر وحدات معالجة الصوّر التجارية تقدماً وابتكاراً متاحة في الهواتف الذكية حتى الآن.

أوبو إير غلاس

وشهد مؤتمر «أوبو إينو داي 2021 OPPO INNO DAY» أيضاً الإعلان الرسمي عن جهاز «أوبو إير غلاس» OPPO Air Glass. يتميز جهاز الواقع المعزز AR الرائد بتصميم ثوري خفيف الوزن، ونظام عرض صغير الحجم تم تطويره حصرياً من أوبو، كما ويدعم العديد من التفاعلات الحسيّة والوظائف العملية. في اليوم الثاني من المؤتمر، كشفت أوبو عن باكورة ابتكاراتها الثورية الهاتف الذكي القابل للطي الذي طال انتظاره أوبو فايند N OPPO Find N.

عالم «إينو وورلد» الافتراضي

وهذا العام، أنشأت أوبو أيضاً عالماً افتراضياً جديداً بالكامل «إينو وورلد» INNO WORLD، للاحتفال بمؤتمر «أوبو إينو داي 2021 OPPO INNO DAY» مع محبّي العلامة التجارية في جميع أنحاء العالم. في «إينو وورلد» INNO WORLD، يمكن للزوار مشاهدة الخطابات الرئيسية وتجربة تقنيات أوبو الجديدة المتطورة الأخرى، بما في ذلك التفاعل مع الإنسان الآلي الرقمي Digital Human كاميرا الهاتف المحمول المتحركة وغير ذلك الكثير.

لقد شق مشروع فناني أوبو الناشئين OPPO Renovators طريقه أيضاً إلى «إينو وورلد» INNO WORLD، حيث يعرض أعمالاً فنيةً مُلهمة لفنانين شباب من جميع أنحاء العالم. اليوم وفي عامه الثالث، يسعى مشروع فناني أوبو الناشئين OPPO Renovators إلى دعم الشباب الموهوبين من محبّي الفنون، وذلك من خلال الجمع بين أحدث الأفكار والمفاهيم من عالم الفن والتكنولوجيا متخيلين إمكانيات المستقبل. يُعرض الآن ثمانية أعمال فنيّة لفنانين شباب في معرض المشروع داخل عالم أوبو الافتراضي «إينو وورلد» INNO WORLD، وتتضمن AutoGene وAutonomy of Plant وLight High وRevival وغيرها، مما يخلق منصة إبداعية حقيقية لهؤلاء الفنانين للوصول إلى جمهور عالمي.