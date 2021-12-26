ميزة جديدة من "واتساب" بشأن المكالمات الصوتية الجماعية

المصدر: البيان

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تختبر منصة التراسل الفوري المشفر "واتساب"، ميزة جديدة تجعل المكالمات الصوتية الفردية والجماعية أكثر سهولة وجودة وفق تقارير صحافية.

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو"، إلى أن "واتساب"، المملوكة لشركة "ميتا" أو "فيسبوك" سابقًا، تختبر حاليًا واجهة جديدة للمكالمات الصوتية.

وأظهرت لقطات شاشة مسربة من داخل إدارة "واتساب"، تلك الواجهة الجديدة، التي تجعل المكالمات الصوتية أكثر إحكامًا وحداثة، وتنظم المساحة المتاحة بالهاتف.

ومن المنتظر أن تطرح "واتساب" تلك الميزة في نسختها التجريبية قريبًا، قبل أن تطرحها على إصدارها في نظام تشغيل "أندرويد"، وباقي أنظمة التشغيل في وقت لاحق وفق صحيفة سبق.

وتختلف تلك الواجهة عن الميزة الأخرى، التي سَبَق أن طرحها تطبيق "واتساب"، والتي تتمثل في معاينة الرسائل الصوتية قبل إرسالها؛ فتلك الميزة تتركز على المكالمات الصوتية، ومنح المستخدمين خيارات أوسع لإدارتها.

وستكون واجهة المكالمات الصوتية الجديدة، فرصةً لأن يُجري المستخدمون اجتماعاتهم بشكل أكثر سهولة وبجودة صوت أفضل مما هو متاح حاليًا.

وقال موقع «لايف مينت»، إن واتساب يختبر حاليًا عدداً كبيراً من الميزات الجديدة، من بينها خاصية السماح لمديري المجموعة بحذف رسائل جميع الأعضاء.

وأوضح المصدر أن التطبيق الشهير يختبر حالياً الخاصية بشكل داخلي، وقد يطرحها قريباً للعموم ضمن الإصدار 2.22.1.1.

وستظهر في المجموعة عبارة «تم حذف هذه الرسالة من قبل المسؤول»، وستكون مرئية للجميع، حسب ما ذكر موقع «سكاي نيوز».

ومكن «واتسآب» مستخدميه من اختيار إخفاء رسائلهم بعد فترات زمنية متنوعة بفضل تحديث جديد.

ووسّع تطبيق المراسلة المملوك لشركة Meta، خيارات ميزة إخفاء الرسائل، والتي طُرحت في أواخر العام الماضي.

وبالإضافة إلى القدرة على جعل الرسائل تختفي بعد سبعة أيام، أصبح لدى المستخدمين الآن خياران إضافيان لفترة الحذف- 24 ساعة و90 يومًا.

ويؤدي تشغيل ميزة «إخفاء الرسائل» إلى اختفاء جميع الرسائل الجديدة من الدردشة المختارة بعد الفترة الزمنية المحددة للمستخدم.

وقد يرغب الأشخاص في اختيار حذف رسائلهم لسبب شخصي، وعلى سبيل المثال، قد تحتوي على معلومات حساسة لا يريدون الوصول إليها في أي مكان- ولا حتى على «واتس آب»، وهو مشفر من طرف إلى طرف.