طاهٍ آلي جديد يحضّر آلاف وصفات مسابقة «ماستر شيف»

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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يعمل عدد من الشركات التكنولوجية على تطوير روبوتات يمكنها الطهي وحتى صنع وجبات كاملة للمطابخ التجارية والمنزلية على حد سواء.

ومن تلك الروبوتات شركة «مولي روبوتيكس» ومقرها في لندن والتي من المقرر أن تطلق منتجها «مولي روبوتيك كيتشن» العام المقبل.

الطاهي الآلي متصل بسكة مثبتة في السقف، حيث يتدلى منه ذراعان روبوتيان فوق الفرن والموقد يمكنهما طهي أكثر من 5 آلاف وصفة مختلفة. وما على المرء سوى اختيار الطبق المعني على شاشة تعمل باللمس، وإضافة المكونات التي يخبره بها إلى الوعاء المدمج، ويقوم الروبوت بكل شيء آخر.

ويمكنه تشغيل الفرن والموقد والتقاط ووضع القدور والملاعق والتقليب والخفق وقلب الطعام.

ومن أجل المساعدة في تطوير الروبوت، وظفت الشركة خدمات الطاهي المحترف تيم اندرسون الذي فاز في عام 2011 بمسابقة «ماستر شيف تي في» على قناة «بي. بي. سي».

ويقوم اندرسون بشرح طريقة صنع الأطباق ويتم برمجة الروبوت لنسخ حركته.

يقول اندرسون: «كنت أطهو في مطبخ يشبه تصميمه مطبخ مولي، وسيتم تسجيل حركاتي ثم نقلها إلى الأيدي والأذرع الروبوتية، على أن يجري بعد ذلك تبسيط هذه الحركات من قبل فريق الروبوتات والانتهاء من برنامج ثابت ينتج الطبق نفسه في كل مرة».

يقول الرئيس التنفيذي للشركة، مارك أولينيك إن: «إن النظام يعمل خلف شاشة زجاجية بحيث لا يمكن للذراعين الروبوتيين أن تصطدم بالطهاة. وكتدبير إضافي، تم تثبيت أنظمة رادار للأمان قادرة على استكشاف أي تأثيرات غير مرغوب فيها بين الروبوت وأي سطح وإيقاف العملية على الفور، وبالتالي التخفيف من أي مخاطر من هذا القبيل تماماً».