بيان عاجل من "واتساب" عن عملية احتيال واسعة

المصدر: البيان

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حُذّر مستخدمو "واتساب" من آلاف مواقع الويب التي تتخفى في شكل تطبيق الدردشة الشهير في محاولة لسرقة تفاصيل تسجيل الدخول.

ويحاول اللصوص الإلكترونيون اتباع تكتيك جديد للوصول إلى حسابات "واتساب"، وهو تهديد يجب أن يكون جميع المستخدمين على علم به.

وتقول الشركة المملوكة لـ "فيسبوك"، إنها اكتشفت أكثر من 39000 موقع ويب تحاول سرقة تفاصيل المستخدم من خلال صفحات تسجيل الدخول المزيفة، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".

ولا يقتصر الأمر على "واتسات" فقط، الذي وقع في عملية الاحتيال، مع محاولة اللصوص أيضا الضغط على تفاصيل حساب "فيسبوك" و"مسنجر" و"إنستغرام" أيضا.

وتجذب هجمات التصيد الجديدة الضحايا إلى مواقع الويب التي يبدو أن جهة موثوقا بها تديرها.

ومع ذلك، فكلها مزيفة، ومحتوى الموقع مصمم لإقناع الضحية بإدخال معلومات حساسة، مثل كلمة المرور أو عنوان البريد الإلكتروني. وتشعر "فيسبوك" بقلق شديد بشأن هذه الموجة الأخيرة من مواقع سرقة البيانات، ورفعت دعوى قضائية الآن في محاولة لإيقاف اللصوص الإلكترونيين في مساراتهم.

وفي رسالة نُشرت على مدونته، قال "فيسبوك": "اليوم، رفعنا دعوى قضائية فدرالية في محكمة كاليفورنيا لتعطيل هجمات التصيد الاحتيالي المصممة لخداع الأشخاص لمشاركة بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بهم على صفحات تسجيل دخول مزيفة إلى "فيسبوك" و"مسنجر" و"إنستغرام" و"واتساب". التصيد الاحتيالي هو تهديد كبير لملايين مستخدمي الإنترنت. هذه الدعوى هي خطوة أخرى في جهودنا المستمرة لحماية سلامة الناس وخصوصيتهم، وإرسال رسالة واضحة إلى أولئك الذين يحاولون إساءة استخدام منصتنا، وزيادة مساءلة أولئك الذين يسيئون استخدام التكنولوجيا".

وإذا تلقيت رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية أو رسالة "واتساب" تطلب منك تسجيل الدخول إلى أي من حساباتك المملوكة لـ "فيسبوك" عبر موقع ويب، فإن النصيحة بسيطة: لا تدخل أي تفاصيل ما لم تكن متأكدا بنسبة 100٪ أنها واردة من مصدر رسمي.

ويقول "فيسبوك" إن جميع رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بحسابك تأتي دائما من fb.com أو facebook.com أو facebookmail.com. ويمكنك دائما زيارة facebook.com أو فتح تطبيق "فيسبوك" للتحقق من الرسائل المهمة من الشركة.

وإذا تلقيت بريدا إلكترونيا أو رسالة مشبوهة تدعي أنها من "فيسبوك" أو "واتساب" أو "إنستغرام"، فلا تنقر فوق أي روابط أو مرفقات.

ومن الجيد أيضا عدم الرد على الرسائل التي تطلب كلمة المرور أو رقم الضمان الاجتماعي أو معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بك. وإذا كنت تعتقد أنك أدخلت عن طريق الخطأ اسم المستخدم أو كلمة المرور في رابط غريب، فقد يتمكن شخص آخر من تسجيل الدخول إلى حسابك.

ويقدم "فيسبوك" هذه النصيحة إذا كنت تعتقد أن حسابك في خطر:

• إذا كنت قادرا على تسجيل الدخول إلى حسابك، فتعرف على كيفية تأمين حسابك عن طريق إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك وتسجيل الخروج من أي أجهزة لا تملكها.

• إذا لم تتمكن من الدخول إلى حسابك وكان اسم المستخدم أو كلمة المرور لا يعملان، فتعرف على كيفية استرداد حسابك.

• إذا كنت تريد معرفة ما إذا كان هناك أي شيء غريب قد حدث لحسابك، فتعرف على كيفية مراجعة النشاط الأخير والتحقق من رسائل البريد الإلكتروني الأخيرة التي أرسلها "فيسبوك".