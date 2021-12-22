"تيك توك" تختبر خدمة البث المباشر لأجهزة الكمبيوتر

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أعلنت "ByteDance" الشركة الأم لمنصة "تيك توك" أنها تخطط لدخول مجال تنافسي جديد من خلال البث المباشر مع منصة TikTok Live Studio، لتوفير منصة لمستخدميها للقيام بالبث المباشر خاصة صانعي المحتوى المشهورين، لجذبهم بدل قيامهم بالبث عبر منصات مثل "تويتش" و"يوتيوب".

وحسب منصة "تيك توك" اختبار البث المباشر TikTok Live Studio مخصصة لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل "ويندوز".

وهذه الميزة هي حاليا في مرحلتها الاختبارية ويمكن لبضعة آلاف من المستخدمين في عدد قليل من الأسواق الغربية تحميل التطبيق وتثبيته على أجهزتهم وتجربته لبدء البث بعد تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بتيك توك.

ويشير موقع TechCrunch، الذي كشف عن هذا الموضوع، إلى أن اختبار TikTok Live Studio لا يعني بالضرورة إطلاق الخدمة قريبًا.