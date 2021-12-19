"اتصالات" ترتقي بخدمات الإنترنت المنزلي في الإمارات إلى مستوى غير مسبوق

المصدر: البيان

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أعلنت "اتصالات" اليوم عن إطلاق باقات eLife Ultra، والتي تُعد الجيل الجديد من باقات الإنترنت المنزلي والترفيه الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتوفر سرعات إنترنت عالية بالإضافة إلى أفضل القنوات التلفزيونية بدقة HD و4K ومجموعة من المزايا الرقمية.

تتيح الباقات الجديدة الترفيه التلفزيوني المرئي حسب الطلب، والألعاب الإلكترونية، والموسيقى، والمزايا التي تناسب أسلوب الحياة وغيرها الكثير.

وتهدف هذه الخدمات المضافة إلى تلبية الاحتياجات المتغيرة للعائلات في المرحلة الراهنة، والتي تجاوزت مجرد تقديم الإنترنت والمحتوى التلفزيوني المنزلي فقط، بعد أن غيرّت جائحة كوفيد-19 الطريقة التي يستعمل بها الأفراد الخدمات وبدلّت أساليب حياتهم الرقمية.

واستناداً إلى ذلك، قدمت اتصالات باقات eLife Ultra التي تهدف إلى تلبية هذه الاحتياجات الجديدة وقيادة المستقبل الرقمي في الإمارات العربية المتحدة.

ويمثل إطلاق باقات eLife Ultra الجديدة خطوة هامة في سبيل تمكين سرعات الإنترنت العالية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتصل إلى 1 جيجابت في باقة eLife Ultra Fusion وباشتراك شهري قيمته 999 درهما، لتشكل هذه الباقة نقطة انطلاقة محورية نحو استخدام ونشر سرعات الإنترنت العالية في الدولة.

وقال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في "اتصالات": "تأتي هذه الخدمات الجديدة من ’اتصالات‘ لتؤكد التزامنا بإدراك الاحتياجات المتنوعة للعائلات في الإمارات من جهة، وبالعمل نحو تمكين دولة الإمارات من الانتقال نحو تبني سرعات الإنترنت العالية على نطاق واسع. ويتماشى ذلك أيضاً مع استراتيجيتنا المتمثلة في ’قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات‘، والانتقال من مرحلة تزويد الخدمات إلى الريادة في الخدمات الرقمية، وتوفير المحتوى والخدمات الأكثر جاذبية مع أفضل سرعات الإنترنت المنزلي. ستكون مجموعة باقات eLife Ultra الجديدة ذات قيمة عالية للعائلات مع قدرتها على توفير أفضل وسائل الترفيه والألعاب والموسيقى عالية الجودة، إلى جانب سهولة التسوق من المنزل".

وتأتي مجموعة eLife Ultra بثلاث باقات تناسب مختلف الاحتياجات هي: eLife Ultra Starter، وeLife Ultra Sports، وeLife Ultra Fusion.

وتوفر الباقة الأولى eLife Ultra Starter للمشتركين سرعة إنترنت 500 ميجابت في الثانية بسعر 429 درهما، بينما تأتي باقة eLife Ultra Sports بسعر 699 درهما وبسرعة 750 ميجابت في الثانية، وباقة eLife Ultra Fusion الجديدة بسعر 999 درهما وبسرعة إنترنت 1 جيجابت في الثانية، مما يجعلها الباقة المتميزة التي توفر أعلى سرعات الاتصال بأسعار ملائمة، بالإضافة إلى المحتوى التلفزيوني المتميز عبر باقتي OSN و beIN ULTIMATE.

واحتفالاً بإطلاق هذه الباقات الجديدة، التي تُعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، يحصل المشتركون على ترقية مجانية لسرعات الإنترنت ولفترة محدودة بإضافة 250 ميجابت بالثانية على باقتي eLife Ultra Starter لتصبح سرعتها 750 ميجابت بالثانية، وباقة eLife Ultra Sport التي تصبح سرعتها 1 جيجابت بالثانية.

وتعد باقات eLife الخدمة الترفيهية الأكثر شعبية والتي تقدم للمشاهدين مجموعة واسعة من المحتوى التلفزيوني من مختلف أنحاء العالم حيث تشمل الباقات الجديدة أيضاً كلاً من STARZPLAY و Amazon Prime.

وتُعد STARZPLAY خدمة بث المحتوى الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتوفر للعملاء الوصول إلى آلاف الساعات من المحتوى المتميز بما في ذلك أحدث الأفلام والعروض التلفزيونية الحصرية في نفس وقت عرضها في الولايات المتحدة، والمحتوى المخصّص للأطفال والمسلسلات العربية والتركية وأفلام الرسوم المتحركة والبث المباشر وغيرها من الرياضات مثل بطولات UFC والرجبي ومسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والكريكيت.

بينما تتيح Amazon Prime للأعضاء أفضل تجارب التسوق والتوفير والترفيه مع مجموعة من مزايا العضوية بما في ذلك التوصيل المجاني في اليوم الواحد على آلاف المنتجات، والتوصيل الدولي المجاني لملايين المنتجات من أمازون الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وصفقات التسوق الحصرية. ويمكن لأعضاء Prime أيضاً الوصول إلى وسائل الترفيه الشهيرة والحائزة على جوائز، بما في ذلك Amazon Originals، مع ترجمة عربية ودبلجة علىPrime Video، بالإضافة إلى الألعاب المجانية والمحتوى المتضمن في الألعاب وذلك شهرياً مع خدمة Prime Gaming.

وحرصت الباقات الجديدة على إسعاد محبي الألعاب في الإمارات العربية المتحدة، حيث تتوفر ألعاب eLife TV مع وصول غير محدود لأكثر من 70 لعبة من الدرجة الممتازة بجودة HD، وذلك في باقات eLife Sport وeLife Fusion، وتتيح الباقتين وحدة تحكم لاسلكية للألعاب لسهولة الاستمتاع بالألعاب بشكلٍ فوري.

ويحصل عشاق الموسيقى على عرض أولي لاشتراك عائلي بخدمة Deezer مجاناً لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في باقات eLife Ultra Sport وeLife Ultra Fusion. وبالإضافة إلى مكتبة الموسيقى الرائعة التي ترضي مختلف الأذواق، توفر Deezer أيضاً وصولاً حصرياً إلى قنوات روتانا المصمّمة خصيصاً للجمهور العربي. ويمكن لعشاق الرياضة الاستمتاع بباقة beIN ULTIMATE في باقات eLife Ultra Sports وeLife Ultra Fusion.

ومن المزايا الأخرى للباقات الجديدة أيضاً توصيل الطعام مجاناً باستخدام تطبيق "بسمات" من "اتصالات".

ويتمتع عملاء eLife الحاليون بفرصة الترقية إلى باقات eLife Ultra الجديدة للاستمتاع بسرعات الإنترنت المنزلية الجديدة والمحتوى التلفزيوني المتميز وخدمات الترفيه الرقمي. ويمكن للعملاء الاشتراك بعقد لمدة 24 شهراً أو يمكنهم اختيار الاشتراك الشهري.