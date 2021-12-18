جهاز لعلاج الركبة بالضوء في المنزل

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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ابتكرت شركة أميركية جهازاً لعلاج الركبة، يستهدف مفصل الركبة ويخفف من آلامه باستخدام الليزر وتكنولوجيا العلاج بالضوء.

ووفقاً لموقع «أيديا كونيكشن» المتخصص في الابتكارات، يستخدم هذا الجهاز، واسمه «ني بلس» من إنتاج شركة «ريفييف»، مصابيح «الليد» والجيل المقبل من الليزر، للمساعدة في زيادة تدفق الدم إلى الأنسجة التالفة عن طريق توسيع الأوعية الدموية وتقليل السيتوكينات الالتهابية.

ويعمل الجهاز تحديداً على توفير الجرعة المناسبة للأنسجة الداخلية التي لها أكبر تأثير على التعافي.

ووفقاً للشركة المنتجة، يعمل العلاج عن طريق التعمق بدرجة كافية من أجل التحفيز الإيجابي على مستوى الخلية بهدف زيادة تدفق الدم وتقليل علامات الالتهاب، ويساعد هذا في زيادة إنتاج حمض النيتريك وادينوسين ثلاثي الفوسفات، وكلاهما ضروري لتعافي الجسم.

الجهاز الصغير يعمل بالبطارية، ويمكن إعادة شحنه بسرعة من خلال قاعدة شحن مغناطيسية محمولة. وتدعي الشركة المنتجة أنه يخفف الألم ويعزز التئام الغضروف ويقلل من آلام المفاصل المزمنة وتدهورها. وتتوقع الشركة البدء في شحن الجهاز في أبريل 2022.