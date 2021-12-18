إنشاء الموسيقى بحركات جسدك

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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بغض النظر عن الموسيقى التي نرغب في عزفها، سواء أكانت سوناتا لكبار الموسيقيين أو أغنيتنا المفضلة على الراديو، يمكننا الآن عزفها بإيماءات جسدنا.

فقد طورت شركة «ميكتيك» السويسرية الناشئة سوار معصم يولد الأصوات بناء على حركات الجسد.

وتلك الأداة بحجم ساعة اليد تقريباً، ويمكن ارتداؤها على الرسغين أو الكاحلين، وهي تشغل عدداً من الآلات المختلفة باستخدام مستشعرات.

ولكي يعمل سوار «ميكتيك»، يتم توصيله لاسلكياً بتطبيق الهاتف الذكي. ويتم على الأثر تحليل الحركات وتحويلها إلى موسيقى وأصوات.

ووفقاً لموقع «سويس تيك»، هذا السوار من أجهزة الواقع المعزز الصوتي الأولى في العالم.

ويتيح للمرء العزف على الفور على الغيتار أو البيانو أو الطبول أو التشيلو، بغض النظر عن مستوى خبرته في العزف، وإنشاء موسيقى «روك» و«هيب هوب» وموسيقى لاتينية وغيرها.

حيث يتم شهرياً تحميل آلات موسيقية ومقاطع صوت جديدة.

وفي صنعه، تمت الاستعانة بجامعة زيوريخ لإتقان رسم الخرائط المكانية ودقة تأثيرات العزف.

وقد قال المؤسس المشارك لشركة «ميكتيك»، رولف هيلات عن الاختراع: «لا بد أن يشعر الجميع بإثارة سماع الأصوات المرتبطة بحركاتهم، وهو شيء غير معروف حتى الآن».