"آنكـــر" تطلـق 5 منتجات "مـاج جـو" لشحن هواتف "آيفــون"

المصدر: دبي – البيان

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أطلقت "آنكر" Anker، الشركة المتخصصة في صناعة تقنيات شحن الأجهزة المحمولة وملحقات الهواتف الذكية، في الإمارات مجموعة ملحقات الشحن المغناطيسي "مـاج جـو" MagGo الجديدة والأنيقة لمستخدمي أجهزة آيفـون 12 و13 والتي تجمع بين الطاقة اللاسلكية المتطورة والألوان الجميلة والتصميمات المعاصرة.

وقال فراز مهدي، المدير العام للمبيعات في شركة "آنكـر" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن إطلاق "آنكــر" مجموعة "مـاج جـو" الجديدة المكونة من خمس ملحقات جديدة للشحن المغناطيسيّ بمجموعة واسعة من الألوان والتصميمات، هو خطوة كبيرة للشركة نحو تطوير منتجات وملحقات الشحن المغناطيسي التي توفر للعملاء الراحة والطاقة الآمنة من أي مكان وفي جميع الأوقات. وأضاف: "مع كل منتج من منتجاتنا الخمسة الجديدة؛ سيرى عملاؤنا في الإمارات تركيزًا أقوى على الألوان وخيارات المواد والتصميم، حيث يمثل ذلك مستقبل علامة "آنكــر" من خلال منح المستهلكين منتجات تجمع بين تقنيات الشحن الأكثر تقدمًا في العالم والتصميمات التي تكمِّل أسلوب الحياة المميز الذي يتفرد به المستهلكين في هذه المنطقة".

بطاريـة "آنكـر" المغناطيسيّة (مـاج جـو MagGo): بطارية شحن مغناطيسية محمولة يمكن تحويلها بسهولة إلى حامل للهاتف من خلال قلب المسند القابل للطيّ المُدمج بها - مما يتيح للمستخدمين تثبيت أي جهاز آيفـــون متوافق مع تقنية "ماج سيف MagSafe" في وضع أفقـيّ أو رأسـيّ. وبفضل قوتها التي تصل إلى 5000 مللي أمبير في الساعة؛ يمكنها إطالة عمر بطارية أجهزة الآيفـون 12 أو 13 لمدة تصل إلى 17 ساعة، و بسرعة شحن قصوى تبلغ 7.5 واط. وتتوفر بطارية آنكـــر المغناطيسية بسعر 299 درهم.

شاحـن "آنكـر" المغناطيسيّ اللاسلكي 2 في 1 (مـاج جـو MagGo) - حامل هاتف رائع على شكل علبة صودا بمنصة شحن قابلة للتعديـل: يتميز هذا الشاحن اللاسلكي بمنصة شحن للهاتف موجودة بالأعلى، يمكن تدويرها لأعلى بمدى أقصى يصل إلى 60 درجة وقادرة على حمل وشحن أجهزة الآيفـون مغناطيسيًا في وضع أفقـيّ أو رأسـيّ، وبقوة شحن تصل إلى 7.5 واط، كما يوجد في أسفل منصة الشحن شاحن لاسلكي ثانٍ بناتج طاقة يبلغ 5 واط؛ يعد مثالياً لسماعات الأذن المتوافقة مع الشحن اللاسلكي. يبلغ سعر شاحـن "آنكــر" المغناطيسيّ اللاسلكي 2 في 1 (مـاج جـو MagGo): 399 درهم.

مقبض "آنكـر" المغناطيسيّ للهواتـف (ماج جـو MagGo) - حامل هاتف بمقبض إصبع ممتع وأنيق وقابل للإزالة: يتم توصيل هذا الحامل الدائري الملون خفيف الوزن بالجزء الخلفي من أجهزة هواتف آيفـون 12/13 من خلال قبضة مغناطيسية قوية تضمن له الالتصاق بإحكام في الهاتف، وهو قوي بما يكفي للإمساك بوزن يصل إلى 28 أونصة (800 جم) أو ما يعادل وزن 4 هواتف آيفـون 12. يتوفر مقبض "آنكـر" المغناطيسيّ للهواتف (مـاج جـو MagGo) بسعر 79 درهم.

شاحـن السيارة اللاسلكي المغناطيسي من آنكـر (ماج جـو MagGo) - يمنحك سهولة وراحة الشحن اللاسلكي داخل سيارتك: يتم وضع هذا الشاحن اللاسلكي المغناطيسي على لوحة القيادة في السيارة "التابلوه"، وهو مزود بشاحن مغناطيسيّ قوي بسرعة شحن قصوى تبلغ 7.5 واط، كما يمكن ضبطه بزاوية تعديل تصل إلى 134 درجة، بما يضمن بقاء جميع أجهزة آيفـون المتوافقة مع تقنية "ماج سيف MagSafe" في مكانها بثبات متواصل. وفضلاً عن ذلك؛ يتضمـن هذا الشاحن 2 من منافـذ (يو.إس.بي USB) سريعة الشحن، وسطح مضيء على الدوام يتيح للمستخدمين تحديد مواقع الشحن بدقة. يتوفر شاحـن السيارة اللاسلكي المغناطيسي من آنكـر (مـاج جـو MagGo) بسعر 349 درهم.

الشاحـن اللاسلكي المغناطيسيّ 2 في 1 من آنكـر (مـاج جـو MagGo) مع شاحن محمول بخاصية الإنزلاق للخارج - حامل شحن أنيق 2 في 1 وبطاريـة مغناطيسية قابلـة للإزالـة: يعتبر هذا الشاحـن بمثابة الحل الشامل لجميع أغراض الشحن، حيث يتميز بتصميم متعدد الوظائف 2 في 1؛ يعمل كحامل شحن لاسلكي ويأتي مع شاحن محمول مزود بإمكانية الإنزلاق للخارج بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة لشحن أجهزة الآيفــون أثناء التنقل. وبالإضافة لذلك، تحتوي قاعدة الحامل أيضًا على شاحن لاسلكي ثانٍ مُحسَّن لشحن أي زوج متوافق من سماعات الأذن. يبلغ سعر الشاحـن اللاسلكي المغناطيسيّ 2 في 1 من آنكـر (مـاج جـو MagGo) مع الشاحن المحمول المزود بخاصية الإنزلاق للخارج: 599 درهم.



وباستثناء "الشاحـن اللاسلكي المغناطيسيّ 2 في 1 من آنكـر (مـاج جـو MagGo) مع الشاحن المحمول المزود بخاصية الإنزلاق للخارج"، فإن جميع المنتجات الأخرى في سلسلة (مـاج جـو MagGo) متاحة للشراء بدءًا من هذا الشهر في المتاجر المختارة وعبر الإنترنت بما في ذلك: متاجر فيرجن ميجا ستور، وجمبو للإلكترونيات، وشرف دي جي في دبي وأبو ظبي والعين. أما فيما يتعلق بـ "الشاحـن اللاسلكي المغناطيسيّ 2 في 1 من آنكـر (مـاج جـو MagGo) مع الشاحن المحمول المزود بخاصية الإنزلاق للخارج" فسوف يكون متاحاً للشراء في أوائل عام 2022.