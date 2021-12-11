تطبيق يتيح حل المسائل الرياضية بالذكاء الاصطناعي

المصدر: إعداد: نهى حوا

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استثمرت شركة «غوغل» العملاقة، أخيراً، في شركة كورية ناشئة توظف الذكاء الاصطناعي في حل المعادلات الرياضية.

وتتيح شركة «ماثبريسو» لتكنولوجيا التعليم، تحميل مسائل الرياضيات من خلال الهواتف لتقوم الشركة بعدها بتشغيل تطبيق جوّال يسمى «قاندا»، يتيح للمستخدمين التقاط صور لمسائل الرياضيات أمامهم، على أن يقوم الذكاء الاصطناعي في التطبيق بعد ذلك، باستخدام تقنية التعرف الضوئي إلى الأحرف، للبحث عن إجابات في النصوص.

وقد أفاد موقع «سبرينغ وايز» المتخصص بالابتكارات، أن حوالي ثلثي الطلاب الكوريين، يستخدمون التطبيق، الذي لا يوفر إجابات فحسب، بل أيضاً طرقاً عامة للتوصل إلى الإجابة.

هذا، وتزعم الشركة التي تأسست في عام 2015، أن لديها أكثر من 12 مليون مستخدم نشط في 50 دولة، مع 10 ملايين صورة يتم تحميلها كل يوم، وتشير إلى مضاعفة عدد مستخدمي «قاندا» خمس مرات، خلال الإقفال بسبب الجائحة.

وقد أفادت عن خطط لتطوير الخوارزميات، كي تصبح قادرة أيضاً على التوصية بأسئلة مماثلة لأولئك الطلاب من أجل التمارين.

وكانت الشركة قد افتتحت مراكز دراسة شخصية في فيتنام، ولديها خطط لإنشاء مراكز إضافية في كوريا، حيث يتوقع أحد مؤسسي شركة «ماثبريسو»، راي لي، أن يكون هذا النهج الهجين، الذي يجمع بين التعليم عبر الإنترنت، وذلك غير المتصل بالإنترنت، مستقبل التدريس.