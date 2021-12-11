أسطول من الأقمار الاصطناعية المستقبلية بطابعة ثلاثية الأبعاد

المصدر: إعداد: نهى حوا

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تعمل الشركة الأسترالية، «فليت سبايس تكنولوجيز»، المطورة لاتصالات الأقمار الاصطناعية بشبكة إنترنت الأشياء، على تطوير جيل جديد من الأقمار الاصطناعية الصغيرة باسم «ألفا»، مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، معلنة عن استعدادها لانطلاق أول أقمار اصطناعية في غضون 12 شهراً.

ولفتت الرئيسة التنفيذية للشركة، إلى «إنها المرة الأولى التي يتم فيها إنشاء قمر اصطناعي بالكامل بالطباعة ثلاثية الأبعاد»، مفصحة عن نية الشركة في أن تصبح رائداً عالمياً في مجال تكنولوجيا الفضاء.

وأفيد أن الشركة مستقبل الطباعة ثلاثية الأبعاد واستخداماتها من الكوكبة الحالية من الأقمار الاصطناعية الصغيرة «سنتوري» في الشركة، والتي تحتوي على أربعة هوائيات معدنية مطبوعة بطابعة ثلاثية الأبعاد.

وستضم الأقمار الاصطناعية (ألفا) ما يصل إلى 64 من هذه الهوائيات على متنها، مما يمثل زيادة في الأداء بمقدار 16 ضعفاً في حين ستكون أثقل أربع مرات فقط. وستتمكن الشركة من توسيع نطاق تغطيتها وتوفير زمن انتقال في أقل من ثوانٍ، مما يوفر وسيلة فعّالة للغاية من حيث التكلفة لفتح اتصال غير مسبوق بسرعة أكبر وفي المزيد من المواقع، مهما كانت بعيدة.

هذا ومن المقرر إطلاق أول الأقمار الاصطناعية من نوع «ألفا» في عام 2022، مع تغطية اتصال عالمية مستمرة عالية السرعة مخطط لها بحلول عام 2026.

وأفيد أن أسطول «ألفا» سيتمكن من تقديم خدمات على نطاقات تردد جديدة تخدم المزيد من الأسواق وحالات الاستخدام.