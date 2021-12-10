«واتساب» يسمح بالدفع بالعملات المشفّرة

المصدر: نيويورك - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال ستيفان كاسريل رئيس محفظة نوفي للعملات المشفرة، التابعة لشركة ميتا بلاتفورمز «فيسبوك سابقاً»، إن المحفظة ستتيح لمستخدميها، إرسال الأموال واستقبالها، من خلال تطبيق التراسل «واتساب».

وقال كاسريل في تغريدة أمس إن المشروع التجريبي مفتوح لعدد محدود من المستخدمين في الولايات المتحدة.

وأضاف أن استخدام المحفظة، لا يؤثر على خصوصية الرسائل والمكالمات على تطبيق «واتساب».

وتعمل «ميتا بلاتفورمز» منذ عدة أشهر، على تطوير تطبيق المحفظة، في الوقت الذي عمدت فيه إلى تقليص خططها العالمية، لإصدار عملة رقمية اسمها ديم، وذلك بفعل مخاوف تنظيمية.