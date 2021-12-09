الأمن السيبراني السعودي يحذر من ثغرة في واتسآب

المصدر: وكالات

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أصدر المركز الوطني الإرشادي السعودي للأمن السيبراني، اليوم الخميس، تحذيرا أمنيا عالي الخطورة، من ثغرة في "واتسآب".

ونشر المركز الوطني السعودي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، أكد من خلالها أن هناك ثغرة في تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" يمكن للمهاجم استغلالها عبر إرسال صورة خبيثة تتسبب في إغلاق البرنامج بشكل مفاجئ.

وأفاد المركز الوطني السعودي للأمن السيبراني، بأن الثغرة تهدد نسختي التطبيق "واتسآب أندرويد (WhatsApp for Android 2.21.22.7)، وواتسآب الأعمال- أندرويد (WhatsApp Business for Android 2.21.22.7)".

وبدوره، أوصى المركز السعودي بتحديث النسخ المتأثرة، في وقت أصدرت مجموعة "واتسآب" توضيحا لهذا التحديث، من خلال الذهاب إلى متجر التطبيقات في "Play store" والبحث عن"WhatsApp"، ثم الضغط على كلمة تحديث.