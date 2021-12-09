الصين ترفع 106 تطبيقات للهواتف من المتاجر الإلكترونية

المصدر: د ب ا

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ذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، أنه قد تم رفع 106 تطبيقات للهواتف المحمولة، من متاجر التطبيقات الالكترونية، بسبب انتهاكات تتضمن تضليل العملاء، والجمع غير القانوني للمعلومات الشخصية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الخميس، أن التطبيقات تتضمن تطبيق "دوبان"، الموجود على متجر تطبيقات "واندوجيا" الخاص بهواتف الاندرويد.

وكان يتعين على تلك التطبيقات في السابق تصحيح "أخطائها"، ولكنها لم تقم بإكمال المهمة المطلوبة منها في الوقت المحدد لها.