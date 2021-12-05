تطوير بطاريات جديدة نحو سيارات كهربائية أرخص وأكثر أماناً

المصدر: دبي-البيان

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أفاد باحثون من جامعة تيانجين في الصين بإمكانية تطوير بطاريات أيون الزنك بدلاً من بطاريات الليثيوم أيون لاستخدامها في كل صناعات مختلفة، بدءاً من الهواتف الذكية وصولاً إلى السيارات الكهربائية، مما يجعلها أكثر أمانا وأرخص تكلفة وأكثر استدامة من الناحية البيئية.

ووفقاً لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، فقد أدت المشكلات المتعلقة بالتكلفة والسلامة والاستدامة لبطاريات الليثيوم أيون، لحث العلماء للبحث عن بديل آخر، ليدركوا إمكانية استخدام نوع جديد من الإلكتروليت المصنوع من الزنك المائي، حيث تكون كمية صغيرة من الماء قادرة على معالجة المشكلات الفنية المرتبطة عادةً ببطاريات أيون الزنك المائية.

وخلال الدراسة، أظهرت البطارية أداءً متميزاً في نطاق درجة حرارة تتراوح من -30 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية، مما يجعلها مناسبة لمعظم الأجهزة الإلكترونية اليومية، إضافة لكونها أكثر تنافسية من حيث التكلفة من نظيراتها من الليثيوم أيون، فضلاً عن ميزتها المتمثلة بعدم قابليتها للاشتعال، لأنها لا تستخدم نفس الإلكتروليتات العضوية السامة والقابلة للاشتعال التي تحتوي عليها بطاريات الليثيوم أيون.