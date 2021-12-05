أفضل ساعة ذكية لعام 2021: ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II تسرق الأضواء

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

إذا كنت تبحث عن شراء ساعة ذكية هذا العام، فهناك بعض الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها. يعد التصميم والمواد من العوامل المهمة لأنها تعكس الأسلوب وتقرر نوعية الملابس التي سترتديها. يعد عمر البطارية أيضًا عاملاً مهمًا للغاية خاصةً مع جميع الميزات التي تعمل في الخلفية ستريد التأكد من عدم نفاد الطاقة أبدًا. ثم بالطبع، هناك ميزات تتبع الصحة واللياقة البدنية التي تعتبر ضرورية لإعطائك تحديثات حول حالتك البدنية بصورة عامة.

كشفت هواوي مؤخرًا عن ساعتها الذكية من الجيل التالي، ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II التي تأتي بمقاسين مختلفين: 46 ملم و42 ملم، يوفران تجربة مستخدم مُحدثة وأكثر قوة ومريحة. بالإضافة إلى مظهرها العصري والكلاسيكي، وتصميمها الجديد للواجهة، فإنها تأتي أيضًا بعمر بطارية يصل إلى 14 يومًا، وإدارة صحية طوال اليوم، وتدريبات منضبطة، بالإضافة إلى ميزات مساعد الحياة المريحة، والتي تضيف إلى القيمة الإجمالية للساعة الذكية.

تجول في الطبيعة مع مجموعة مراحل القمر II

تم تصميم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II لمساعدة المستخدمين على استكشاف المزيد. سواء كنت تستكشف العالم من حولك أو تستكشف حدود إمكانات اللياقة البدنية لديك. ويكتمل تصميمه المتطور بوظيفة مراحل القمر - Moon Phase التي توفر للمستخدمين وجوهًا فريدة للساعة يمكنهم من خلالها مراقبة المراحل المختلفة للقمر أثناء تغيره. بصرف النظر عن مراحل القمر، يمكن للمستخدمين اختيار تخطيطات مختلفة تعرض أوقات المد والجزر وأكثر من ذلك لإتقان العناصر أثناء استكشافهم في الهواء الطلق.

علاوة على ذلك، من حيث التصميم والجماليات، فإن تصميم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II المبتكر مستوحى من الطبيعة، مع التركيز على جمال الطبيعة ودمج التقنيات المتطورة. تجعل العروات البسيطة والعدسات الكبيرة والتصميم خفيف الوزن ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مقاس 46 مم تبدو أكثر كلاسيكية، مما يوفر ساعة ذكية مميزة للغاية. بدون حزام، تزن ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مقاس 46 مم فقط 42.6 جرامًا بسمك إجمالي يبلغ 11 مم، وتزن ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مقاس 42 مم. كلاهما يوفران تجربة ارتداء أخف وأرق.

توفر ساعة HUAWEI WATCH GT 3 تجربة تفاعلية ذكية جديدة تمامًا، وهي مزودة بتاج دوار مزود بردود فعل لمسية، مما يوفر التعرف على حركة الإصبع بدقة عالية. يمكن نقل تصميم لوحة الشطرنج الجديد للقاذفة وتكبيره بحرية، ويعمل بطريقة أكثر ملاءمة. يمكن أن تظل الأقراص المعروضة دائمًا (AODs) مستيقظة أثناء الاستخدام اليومي، كما تسمح وجوه الساعة المخصصة أيضًا بالوصول إلى بيانات التمرين والتطبيقات بسهولة عن طريق رفع المعصم فقط.

عمر بطارية يصل إلى أسبوعين

تدعم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مقاس 46 مم عمر بطارية يصل إلى 14 يومًا في الاستخدام العادي؛ بينما توفر HUAWEI WATCH GT 3 42mm عمر بطارية طويل يصل إلى 7 أيام في الاستخدام العادي. يضمن لك عمر البطارية الأطول إمكانية ارتدائها طوال اليوم واستخدامها بشكل مستمر، حتى أثناء النوم.

إدارة الصحة طوال اليوم

توفر ساعة HUAWEI WATCH GT 3 ميزات مراقبة SpO2 (تشبع الأكسجين في الدم) والنوم ومراقبة الإجهاد بشكل مستمر وفي الوقت الفعلي ودقيق من أجل إدارة صحية شاملة.

تم تجهيز HUAWEI WATCH GT 3 بتقنية مراقبة النوم HUAWEI TruSleep ™ 2.0. يمكنها إجراء مراقبة مراحل النوم، ومراقبة معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي، ومراقبة التنفس أثناء النوم، وتقييم جودة النوم دون إزعاج نوم المستخدم.

HUAWEI WATCH GT 3 هي أيضًا أداة مساعدة لإدارة الإجهاد. إنه يراقب إجهادك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وسيُعلمك إذا كانت مستويات التوتر لديك مرتفعة وحتى يساعدك في توجيه التنفس للمساعدة في تخفيف بعض التوتر عنك.

أضاف Healthy Living Shamrock العديد من الميزات الصغيرة لتناسب بشكل أفضل احتياجات المستخدمين الصحية اليومية. من خلال الإعدادات الشخصية، يمكن للمستخدمين تلقي تذكيرات منتظمة مثل التحديات الصحية، واستهلاك المياه اليومي ، والوعي اليومي ، والتذكير بالنوم المبكر ، وحجم التمرين ، والبقاء إيجابيين ، كلها أشياء صغيرة تتعلق بصحتك.

التدريبات المنضبطة

تتميز ساعة HUAWEI WATCH GT 3 بتقنية HUAWEI TruSeenTM 5.0+ الجديدة لمراقبة معدل ضربات القلب، والتي تتبنى ثمانية صمامات ثنائية ضوئية في تخطيط دائري، ومجموعتين من مصادر الضوء 8 في 1 رقاقة انبعاث ضوئي لعدسة LED ، متعددة القنوات لاستقبال الضوء تصميم منحني وإشارة لتحقيق اختراق أفضل للضوء واستهلاك أقل للطاقة وتجربة ارتداء أكثر راحة. يوفر تحديد المواقع GNSS ثنائي النطاق خماسي النطاق للمستخدمين أيضًا تحديد المواقع الجغرافية بدقة أكبر.

مع ساعة HUAWEI GT 3، تجمع هواوي بين الاعتبارات العلمية وتجربة المستخدم لتطوير مدرب التشغيل بالذكاء الاصطناعي. يستخدم قياس قدرة التشغيل الجديد من هواوي، وهو مؤشر القدرة على الجري (RAI)، معدل ضربات القلب، والوتيرة، وبيانات أخرى لتحليل أداء التشغيل بعد كل تدريب، وهو أمر مناسب للمستخدمين لفهم تقدم التدريب ومشاهدة التحسينات الخاصة بهم.

تأتي ساعة HUAWEI WATCH GT 3 أيضًا مع ميزة مراقبة التمرين المطورة، والتي توفر أكثر من 100 وضع للتمرين بما في ذلك 18 وضعًا احترافيًا للتمرين و12 تمرينًا في الهواء الطلق.

ابق على اتصال مباشرة من معصمك

تدعم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مكالمات Bluetooth. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تلقي قراءة رسائل SMS والرد عليها مباشرة من معصمك بفضل إشعارات الرسائل المريحة. مع تطبيق Petal Maps على متن الساعة، يمكن للمستخدمين أيضًا التنقل في طريقهم من معصمهم بشكل سهل. تدعم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 أيضًا وجوه الساعة لتقديم تجربة أكثر تخصيصًا للمستهلكين. يمكن للمستخدمين تعيين الوظائف أو التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر، مما يتيح لك الوصول الفوري إلى بيانات التمرين والتطبيقات المهمة عند رفع معصمك. هناك أيضًا أكثر من عشرة آلاف من سمات واجهات المشاهدة للتنزيل.

تعتبر ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II قفزة كبيرة من نواحِ كثيرة! إذا كنت تريد ساعة ذكية بمظهر كلاسيكي ممتاز وعدد لا يحصى من ميزات الصحة واللياقة البدنية، فإنك ستقع في حب هذه الساعة الذكية تمامًا. ستتوفر ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II في الإمارات بدءًا من هذا الشهر.