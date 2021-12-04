وحدة تحكم ذكية بالقسطرة البولية

المصدر: إعداد: نهى حوا

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعد «ويذ يو»، وهو نموذج منتج مخصص لمرضى المثانة العصبية، حائز على جائزة «جيمس دايسون» الدولية، يتتبع سعة المثانة ويتحكم بوتيرة التبول لمنع الضمور وتوفير الراحة للمستخدمين.

ووفقاً لموقع الجائزة، في وقت قد تلبي القسطرة المستخدمة حالياً الاحتياجات اليومية للمرضى الذين يعانون من المثانة العصبية، صمم علماء في جامعة تونغجي الصينية جهاز «ويذ يو» بهدف الحفاظ على مثانة المرضى من الانكماش ومساعدتهم على المضي قدماً خلال رحلة الشفاء بأكملها.

وقد تبين أن تحكماً ذكياً في البول يمكن أن يكون مفيداً.

يشتمل نظام «ويذ يو» على وحدة تحكم ذكية وأكياس تصريف معاد تصميمها وأنابيب صرف وأحزمة للربط بالساق وتطبيق. يتم تثبيت وحدة التحكم على فخذ المستخدم بالأحزمة لتوصيل القسطرة وكيس أو أنبوب الصرف. ويتم إغلاق الصمام الموجود داخل جهاز التحكم بحيث يتراكم البول في المثانة. وباستخدام جهاز استشعار لتتبع الضغط داخل المثانة يتم إرسال البيانات إلى التطبيق.

وفي مرحلة التعافي يمر المستخدم بمرحلتين، في المرحلة الأولى، يتم استخدام كيس تصريف تجميع البول، ولا تفتح وحدة التحكم الصمام إلا إذا امتلأت المثانة بنسبة 80%.

وبالتالي يتم إنقاذ المستخدم من ضمور عضلات المثانة. أما في المرحلة الثانية، فيجري استخدام أنبوب تصريف، وتهتز وحدة التحكم عند امتلاء المثانة لتذكير المستخدم بالتبول، ولكي يفتح الصمام يتعين على المستخدم الضغط على زرين موجودين على جانبي وحدة التحكم. ومن خلال التطبيق يمكنه التحقق من البيانات في الوقت الفعلي واستعادة سعة المثانة.

وما يميز «ويذ يو»، وفقاً للباحثين، هو إدخال طريقة لتدريب عضلات المثانة المستخدمة في المستشفيات. لذلك بإمكانه أن يساعد في الحياة اليومية، ويمنع حدوث ضمور في المثانة، ويعطي المستخدمين فرصاً للعودة إلى الحياة الطبيعية بعد فترة طويلة من استخدام القسطرة، بالإضافة إلى انقاذهم من مخاطر صحية محتملة.

ويأمل الباحثون الآن إكمال النموذج الأولي وإجراء اختبارات على مزيد من المرضى والعلاجات طويلة الأمد، وفي المستقبل تطوير جهاز أصغر حجماً وأكثر ذكاء لتقليل الإزعاج الناجم عن ارتداء المعدات على الفخذ.