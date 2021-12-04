«جي-تشارج سوبرتشارجينغ» تشحن 6 مركبات في وقت واحد

المصدر: إعداد: نهى حوا

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كشفت شركة «غريت وول موتور» الصينية أخيراً عن افتتاح محطة للشحن الفائق للمركبات الكهربائية في ميدان سيام في بانكوك بتايلند، مشيرة إلى أن المحطة التي تعمل بالطاقة الشمسية سوف تتيح للمستخدمين حجز فتحة داخلها عن طريق تطبيق.

ووفقاً لموقع متخصص في الابتكارات الحديثة، صُممت المحطة التي تسمى «جي-تشارج سوبرتشارجينغ» لتوفير طاقة متزامنة في وقت واحد لما يصل إلى ست مركبات. وهي تحتوي على 3 وحدات شحن.

حيث تضم كل وحدة من وحدات الشحن الثلاث اثنين من الموصلات. وقد أفاد التقرير أن جميع المركبات الكهربائية من مختلف العلامات التجارية يمكنها استخدام المحطة اعتباراً من ديسمبر 2021، إذ سيوفر كل موصل 160 كيلووات من الطاقة مع أوقات شحن تتراوح من 32 إلى 40 دقيقة، حسب طراز السيارة.

وكانت تايلند قد أعلنت عن هدف توفير 12 ألف مرفق شحن سريع عام بحلول عام 2030، وتعد محطة «جي تشارج» خطوة في هذا الاتجاه، حيث أفادت الشركة عن خطط العمل لتركيب تسع محطات شحن فائق في جميع أنحاء البلاد في غضون السنوات الثلاث المقبلة.

ويسمح التطبيق المصاحب للمحطة للمستخدمين بالحجز والدفع مقابل جلسة الشحن بالإضافة إلى مراقبة الاتصالات من بعيد، ومن خلال طلب حجز لفتحة في المحطة يساعد النظام أيضاً في منع المركبات غير الكهربائية من الوقوف عند الشاحن.

وكان قطاع السيارات الكهربائية يتقدم بسرعة في الآونة الأخيرة، ويصاحبه جملة من الابتكارات ذات العلاقة.