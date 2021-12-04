طارد للحشرات مدمج بـ «ملابس النوم»

المصدر: إعداد: نهى حوا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة ناشئة، أخيراً، عن إنتاج ملابس نوم من الخيزران مع طارد للحشرات مدمج داخل القماش في سبيل تقليل لدغات الحشرات، وتحقيق بعض الاستدامة.

ومن المعروف أن الملاريا مرض يهدد الحياة وهو ناتج عن طفيليات تنتقل عن طريق لدغات البعوض المصاب، وأن أفضل طريقة لتجنب الإصابة، هي عدم التعرض للدغة الحشرة في المقام الأول.

ولهذا تقول مؤسسة شركة «وي دريفترز» الناشئة، ناوديا سلمون، إنها اتخذت قراراً بابتكار ملابس نوم طاردة للحشرات، لا سيما وأنها وجدت البخاخات الطاردة للحشرات لزجة بشكل غير مريح.

وتمتاز ملابس النوم المبتكرة بأنها مصنوعة من ألياف الخيزران التي تتنفس بشكل طبيعي، والتي تتميز بخصائص تنظيم الحرارة. وإلى جانب طرد الحشرات، تتمتع المادة أيضاً بخصائص مضادة للميكروبات والبكتيريا، مما يعني أنها تحتاج إلى غسل أقل، مما يوفر الطاقة.

ولمنع الحشرات من الوصول إلى الأجزاء المكشوفة من الجسم، يشتمل الجزء العلوي من الملابس على فتحات للإبهام والبنطلون على ركاب للحفاظ على النسج في مكانه حول الكاحلين. كما تضم جوارب وغطاء وسادة يمكن تحويله إلى كيس للتخزين.

وعلى الرغم من أن ملابس النوم مصممة للمسافرين للحد من إصابتهم بالأمراض المنقولة عن طريق الحشرات، إلا أنها مناسبة أيضاً للاستخدام اليومي في المنزل، خصوصاً للأشخاص الذين لديهم حساسية من لدغات الحشرات، وفقاً للشركة التي تؤكد أن ما يميز ملابسها عن ملابس المقاومة للحشرات في السوق حالياً، أمرين:

أولاً استخدام نسيج الخيزران الطبيعي مع الاحتفاظ بخصائصه، وثانياً التركيز على تجربة النوم عندما يكون الناس أكثر عرضة للدغات الحشرات.