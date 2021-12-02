غوغل تطلق ميزات جديدة لهواتف أندرويد تتيح التحكم بالسيارة

المصدر: البيان

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أعلنت شركة "غوغل" الأمريكية، عن إطلاق ميزات جديدة لنظام تشغيلها "أندرويد"، وأبرزها مفاتيح السيارات الرقمية. وستصل تلك الميزات الجديدة لهواتف "أندرويد" الأحدث وهي هواتف بيكسل و"سامسونج جلاكسي إس 21"؛ فيما ستصل لباقي الهواتف في وقت لاحق.

وستعمل تقنية "مفتاح السيارة الرقمي" الجديدة في بلدان مختارة، وستعمل على سيارات "بي إم دبليو" المتوافقة حتى الوقت الحالي مع تلك التقنية؛ فيما سيتم تمديدها لأنواع أخرى من السيارات وبلدان إضافية في وقت لاحق.

وتضم ميزات "أندرويد" الأخرى تقنية "جرس الأسرة"، والتي تنبهك أنت وعائلتك إلى اللحظات المهمة التي تجمعكم مع بعضكم على مدار اليوم.

وتأتي التنبيهات عبر الهاتف أو مكبر الصوت المنزلي أو الشاشة الذكية.

وبصرف النظر عن "الأجراس" المشتركة، يمكنك أيضًا تعيين "أجراس" على أجهزتك الخاصة حتى تتمكن من متابعة أهدافك الفردية أيضًا.

وبالنسبة للعطلات، تشمل الأجراس المقترحة ري شجرة أو ليلة فيلم عائلي أو التطوع لدعم قضية محلية.

كما يمنح تحديث "أندرويد3"، تطبيقات غوغل أدواتٍ جديدة؛ حيث تتيح لك مثلًا أداة الكتب على غوغل بلاي الجديدة، الوصولَ إلى مكتبتك الكاملة، وتتبع تقدم الكتاب الصوتي؛ فيما تضع أداة "يوتيوب ميوزيك" الجديدة عناصر تحكم في التشغيل والمسارات التي تم تشغيلها مؤخرًا على شاشتك الرئيسية، وتتيح لك أداة "غوغل فوتوز بيبول آند بيتس" الجديدة تحديد عدد قليل من وجوه وإطارات مناسبة، وبعد ذلك ستزين القطعة شاشتك الرئيسية بأقرب وأحب ما لديك.

وسيطرح أندرويد أداة الصور الجديدة الأسبوع المقبل؛ في حين أن باقي التقنيات لديها جدول إطلاق غير واضح.

وستحصل أيضًا خدمة "جي بورد" على مجموعات "إيموجي كيتشن" حيث يمكنك الآن استخدام الرموز التعبيرية لعلبة الهدايا المغلفة، بالإضافة إلى مجموعة جديدة تمامًا من الأصدقاء، مكسو بالفرو؛ لإنشاء مجموعات رائعة، وستكون تلك التقنية متاحة للجميع خلال الأسابيع المقبلة.

وأخيرًا، يمكن ضبط "أندرويد أوتو" على التشغيل تلقائيًّا عند توصيل هاتف "أندرويد" بسيارتك المتوافقة؛ فبمجرد أن تكون على الطريق، ستتمكن من الوصول إلى الردود الذكية "قريبًا"، حتى تتمكن من الرد على النص بسهولة أكبر باستخدام مساعد غوغل الذكي، وستتمكن من استخدام صوتك للبحث عن الموسيقى بشكل أسرع في تطبيقات الوسائط الخاصة بك.