«مايكروسوفت»: دمج التقنيات الرائدة والحلول الاستراتيجية لتسريع النمو

المصدر: دبي - البيان

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قال سيد حشيش، المدير العام في شركة مايكروسوفت الإمارات: إن أهم عنصر لازدهار الدول يتمثل في وجود القيادة الرشيدة والحكيمة، التي تمتلك شعباً يعمل بولاء وإخلاص لتحسين حياتهم وحياة الآخرين من حولهم، ونحن في مايكروسوفت يشرفنا على مدار الثلاثين عاماً الماضية أن نقف إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة لتسريع عملية تطورها وازدهارها، من خلال دمج التقنيات الرائدة والحلول الاستراتيجية، التي تعزز من مختلف قطاعات الدولة وكذلك رعاية القوى العاملة والمواهب الجديدة لاكتساب المهارات الرقمية الحيوية.

ولقد أتاحت لنا الفرصة خلال العقود الثلاثة الماضية تسخير جهودنا جنباً إلى جنب مع مساعي حكومة دولة الإمارات للاستثمار في الابتكارات؛ والمهارات؛ وبرامج التعلم؛ وخلق المزيد من فرص العمل؛ فضلاً عن المشاركة في تطوير اقتصاد قوي يتسم بالاستدامة، وإنه لمن دواعي سروري المطلق أن أتمنى التوفيق والنجاح لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً في عيدهم الوطني الخمسين، كما أتمنى لشعب دولة الإمارات خلال مناسبة اليوبيل الذهبي أن تصبح واحدة من أكثر الدول تقدماً على صعيد الساحة العالمية.