آجهزة كمبيوتر منخفضة التكلفة

المصدر: إعداد: نهى حوا

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تستخدم شركة ناشئة مقرها في بنين، مكونات معاداً تدويرها في الكمبيوتر ووعاء بلاستيكي لصنع أجهزة كمبيوتر منخفضة التكلفة.

وفي شركة «بيولاب» يتم تجميع أجهزة الكمبيوتر، التي يطلق عليها «جيري»، عبر أفراد الجمهور الذين يتعلمون كيفية صنعها في ورش عمل تديرها الشركة. وأفاد موقع إخباري أن تقديم التدريب لتعلم بناء كمبيوتر يجري مجاناً، لكن يجب على المشاركين أن يجدوا المكونات اللازمة لأجهزتهم بأنفسهم.

ويمكن أن تأتي تلك المكونات من أجهزة كمبيوتر قديمة أو معطلة يتم إعادة تدويرها أو شراؤها. وبطبيعة الحال، يجب أن يحصلوا على وعاء «جركن» بأنفسهم.

ووفقاً للتقديرات، يكلف بناء «جيري» ما بين 0.20 يورو إلى 230 يورو، ويبقى هذا أفضل مقارنة بجهاز كمبيوتر جديد تصل كلفته إلى 520 يورو، تفيد الشركة.

هذا ويأمل مؤسس «بيولاب»، ميدارد اجبايازون، أن يؤدي تعليم الناس بناء أجهزة كمبيوتر خاصة بهم إلى منحهم إمكانية الوصول إلى منتجات فعّالة من حيث التكلفة، ليس هذا فحسب، وإنما أيضاً أن يساعدهم في تطوير مهاراتهم في الابتكار، وتحفيز الإبداع.

ويشير إلى أن تعلم كيفية بناء أجهزة كمبيوتر من الموارد المتاحة، يساعد الناس على المرونة وتخطي مصاعب الحياة، بينما يعلمهم كيفية حل أنواع أخرى من المشكلات.

هذا ويعد مشروع «جيري» الأحدث ضمن حركة متنامية ليس فقط لتعزيز إعادة التدوير، ولكن للضغط من أجل تغييرات في المواقف تجاه إصلاح الأجهزة.

فهناك حركة «حق الإصلاح» التي تكتسب قوة دفع في التشريعات، وتلك تتيح للمستهلكين الحق في إصلاح هواتفهم الذكية وأجهزتهم اللوحية والكمبيوتر المحمولة الخاص بهم. وتظهر أفكار مماثلة في مجال الاستدامة في مجالات أخرى، بدءاً من علامات تجارية فاخرة تعلم إصلاح حقائب اليد، إلى خدمات اشتراك خاصة بالدراجات الإلكترونية تشمل الإصلاح والصيانة.