روبوت يستكشف عن بعد ويصلح توربينات الرياح

المصدر: إعداد: نهى حوا

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كجهد مشترك بين النظام الروبوتي «بلايد باغ» الذي يمكنه فحص وإصلاح البنية التحتية عن بعد في قطاع الرياح البحرية، ومركز الأبحاث والابتكار في الخارج للطاقة المتجددة «أور كاتابولت»، ومقرهما في المملكة المتحدة، تم تطوير روبوت متقدم لمساعدة الفنيين في فحص وإصلاح شفرات توربينات الرياح.

ووفقاً لموقع «سبرينغ وايز» المتخصص بالابتكارات، هذا الروبوت الذي يقوم بفحص التوربينات هو روبوت للفحص والإصلاح سداسي الأرجل. وقد تم اختبار التقنية في نوفمبر 2020، على توربين ليفنماوث لـ «أور كاتابولت» بسعة 7 ميغاوات قبالة ساحل فايف.

حيث تم تنفيذ العملية على مدار يومين، وغطت 50 متراً على شفرة رأسية، وفي النهاية، أظهرت الاختبارات التصاقاً قوياً لأقدام الروبوت المبطنة بالفراغ على أسطح الشفرة، بالإضافة إلى النقل الناجح للبيانات إلى الفنيين من عمليات مسح الشفرات وتغذية الفيديو.

وقد أفيد أن آخر إنجاز للروبوت هو الانتهاء بنجاح من أول اختبار للحماية من الصواعق يتم التحكم فيه عن بعد على توربينات الرياح البحرية، ما يقدم حجة قوية للتنبؤ الواسع لروبوتات الإصلاح والصيانة عبر الرياح البحرية. كما أفيد أن النظام قلل التكاليف بنسبة 30% مقارنة بتقنيات فحص الشفرة الحالية.

أما بالنسبة إلى الجيل المقبل من التوربينات، فقد أفاد مركز «اور كاتابولت» أنه يتوقع أن تصل المدخرات إلى 50%. ويمكن أن تؤدي ظروف البحر وازدياد السرعة الطرفية لحافة المروحة إلى تلف كبير للشفرة بمرور الوقت. ونتيجة لذلك، فإن التكاليف المرتبطة بالإصلاح كانت من بين مجالات الاهتمام الرئيسية للمشغلين في الخارج حتى الآن.

ويوضح مدير «بلايد باغ»، كريس سيسلاك: «هدفنا التالي هو زيادة قدرات الروبوت عن طريق إضافة مجموعة من الأدوات والوظائف القياسية في الصناعة، وهذا سيمكن»بلايد باغ«من تنفيذ المزيد من مهام الصيانة»، والريادة في استخدام الروبوتات للعمليات البحرية وصيانتها.