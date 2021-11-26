نوكيا تعيد إنتاج هاتفها الشهير 6310

المصدر: د ب ا

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أعلنت شركة نوكيا إعادة إحياء هاتفها 6310 الشهير بنحو 60 يورو.

وأوضحت الشركة الفنلندية أنه مزود بشاشة قياس 8ر2 بوصة، مع أزرار كبيرة وكاميرا بدقة وضوح 0.3 ميغابيكسل.

وتبلغ سعة الذاكرة الداخلية 8 ميغابايت، مع إمكانية توسيعها حتى 32 جيغابايت ببطاقة MicroSD. ويمتاز الهاتف المصنوع من البولي كربونات ببطارية قابلة للخلع سعة 1150 ميللي أمبير ساعة تدوم في وضع الاستعداد حتى 22 يوماً، بينما يصل زمن المكالمات إلى 19 ساعة.

ومن مزايا الهاتف الجديد راديو FM ومشغل MP3 ولعبة Snake الأسطورية.