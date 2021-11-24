متحف للهواتف المحمولة الأغرب في العالم

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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مرت على العالم في العقود الماضية العديد من الهواتف الخلوية الغريبة، من هواتف "أحمر الشفاه" التي تتميز بنهاية منزلقة بدلاً من لوحة مفاتيح، إلى "هواتف المكياج"، وغيرها. والآن، قام فريق بقيادة محلل الكمبيوتر، بن وود في المملكة المتحدة بتجميع عدد كبير من تلك الهواتف الأغرب في العالم في "متحف الهواتف المحمولة"، وهو معرض افتراضي يضم أكثر من ألفي هاتف مع قصصها.

يشير موقع مجلة "بي سي" الامريكية إلى أن المتحف يحتوي على مكتبة عالمية من الهواتف، على الرغم من أنه لا يضم العديد من الطرز بعد عام 2013، وقد يكون السبب أن معظم الهواتف منذ ذلك الحين أصبحت بأسلوب اللوح الأسود المتشابه للغاية. ولهذا، قد لا نشاهد هواتف غريبة بالمجموعة المعروضة، مثل "فايرفلاي" للأطفال و"باكفليب" مع لوحة اللمس المثبتة في الخلف، ما يشير الى أن المجموعة تميل قليلاً نحو النماذج المتوفرة في المملكة المتحدة.

وكانت قد برزت في السنوات السابقة جهود لتأريخ مجموعات الهواتف المحمولة في العالم، مثل متحفي "فيرزون" و"سامسونغ"، كما حاولت مواقع ويب أخرى فهرسة تاريخ أجهزة الكمبيوتر والهواتف، مثل "أولد كمبيوترز.نت"، والمكتبة الموجودة على "فونيارينا.كوم".

ومع ذلك، يبقى المتحف الافتراضي الأخير مليئاً بتاريخ غني وغريب، فهناك العديد من المجموعات المنسقة على الموقع، مثل "أبشع الهواتف" حيث يمكن قراءة القصة الكارثية للهاتف الذكي "فوك " من "سييرا وايرلاس"، وقصص العديد من الهواتف الأخرى.

ولا يزال هناك أشخاص يوثقون محتوى رائعاً عن الهواتف القديمة أيضاً، حيث يمكن مشاهدة فيلم وثائقي جديد للمخرج، ديتر بون، عن مبتكر الهواتف الذكية "هاندسبرينغ"، وسلسلة مقاطع فيديو عبر تاريخ الأجهزة القديمة الغريبة لمستخدم "يوتيوب"، ميشيل فيشر.