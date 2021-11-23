31.4 مليار دولار حجم سوق السحابة في المنطقة 2026

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع تقرير صادر عن شركة «جي 7 سي آر تكنولوجيز» أن ينمو حجم سوق الحوسبة السحابية العالمي من 445.3 مليار دولار في 2021 إلى 947.3 مليار دولار بحلول 2026، بمعدل نمو سنوي مركب 16.3 %. وذكر التقرير أنه بحلول 2025 ستنتقل حوالي 80 % من الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مجال السحابة في ظل دفع الحكومات قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة للتحول رقمياً. كما توقع أن يصل حجم سوق السحابة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 31.4 مليار دولار بحلول 2026.

وقال د. كريستوفر ريتشارد، العضو المنتدب ومهندس السحابة الرئيسي في الشركة: تشكل عدة عوامل من بينها تنويع الاقتصاد وتنامي شريحة الشباب التي تميل لاستخدام التكنولوجيا الرقمية وازدهار مجتمع الشركات الناشئة والتحول الرقمي المتسارع، السبب الرئيس لارتفاع الطلب على حلول الأعمال المعتمدة على السحابة في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبالإضافة إلى ذلك، تزداد الحاجة إلى الرقمنة بشكل كبير، خاصة بعد الوباء، الذي شكّل حافزاً لتسريع وتيرة التحول الرقمي. والأهم من ذلك كله، وفي ظل رؤية القيادات والحكومات في الشرق الأوسط، فقد أصبح تعزيز تبني الرقمنة بوتيرة أسرع بكثير من بقية أنحاء العام، احتمالاً قائماً بالتأكيد.

وأضاف: اليوم، تعي معظم المشاريع الصغيرة والمتوسطة أنها تحتاج في ظل البيئة الراهنة للانتقال من مرحلة اعتمادها على البشر إلى الاعتماد على التقنيات الرقمية، كما تدرك هذه المشاريع ضمن مختلف الصناعات أن أفضل طريقة لتبني التكنولوجيا ورقمنة عملياتها تتمثل حتماً باستخدام السحابة لدفع عملية الرقمنة لديها. وبالتالي، تتغلغل تقنيات «أمازون ويب سيرفيسز» كالتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات بشكل سريع في جميع القطاعات الكبرى، بما في ذلك الخدمات المالية والتعليم والرعاية الصحية والضيافة ووسائط الإعلام والتجزئة، وتسهم هذه التقنيات في تحقيق الربحية للأعمال أكثر من ذي قبل.

وبالإضافة إلى ذلك، تعمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقوة أيضاً في مجال الأمن السيبراني، حيث تستثمر حكومات هذه البلدان في تقنيات السحابة لتعزيز فعالية الأمن السيبراني وتسهيل إدارته. وبصرف النظر عن الحجم والصناعة، تتبنى الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الآن وبشكل استباقي تكنولوجيا السحابة للارتقاء بمستويات الأمن.

وتابع: تتمتع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم اليوم بميزة الاستفادة من مصنعي المعدات الأصلية OEMs كشركات مايكروسوفت وغوغل وأمازون ويب سيرفيسز، التي تعزز التكيّف مع السحابة وتقدم باقة من خدمات الدعم للمساعدة في برامج الرقمنة هذه. ويمكن لأي شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم اليوم تسريع خطاها نحو الأتمتة والرقمنة من خلال التكيّف مع السحابة لأنها ستحصل حالياً على منظومة الدعم اللازمة ليس فقط من مصنعي المعدات الأصلية، بل أيضاً من مزودي الخدمة المدارة MSPs، الذين سيكونون على استعداد للقيام بأكثر من ذلك بكثير والاستثمار في الرقمنة فيما يتعلق بتكيّف الشركات الصغيرة والمتوسطة مع التكنولوجيا.