طريقة مستحدثة لتدوير بطاريات السيارات الكهربائية

المصدر: إعداد: نهى حوا

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ابتكر فريق بقيادة باحثين من جامعة ميتشغان التكنولوجية في الولايات المتحدة، طريقة جديدة لإعادة تدوير بطاريات أيون الليثيوم التي أصبحت شائعة الاستخدام في تشغيل الأجهزة من الهواتف الذكية إلى السيارات الكهربائية، وذلك باستخدام عملية معروفة بشكل واسع في صناعة التعدين.

ووفقاً لموقع «سبرينغ وايز» المتخصص في الابتكارات الحديثة، فإن الطريقة كانت تستخدم في الأصل لفصل الخام وتنقيته، لكن العلماء أجروا عملية تحديث عليها، وهي تستند إلى نظرية «التعويم الرغوي»، حيث يستخدم خليط خفيف من الماء والمواد الكيميائية لفصل أكسيد الكوبالت والمنغنيز والنيكل الليثيوم عن أكسيد المنغنيز الليثيوم.

ويعتقد العلماء أن زيادة استخدام الأجهزة التي تعتمد على تلك البطاريات، سوف تعمق مشكلة الهدر على المدى الطويل، ومع ازدياد جرأة أهداف الوصول إلى طاقة منخفضة، سوف تسعى العديد من البلدان إلى حلول واسعة النطاق للتحديات المقبلة، بما في ذلك الحاجة إلى إعادة تدوير المواد والمركبات الجديدة.

وتعتبر عملية فصل المعادن في البطاريات خطوة مهمة في تحقيق دورة حياة دائرية كاملة لبطارية «السيارات الكهربائية». ويبحث العلماء بالفعل عن طريق لإعادة تطوير وإعادة استخدام الأجزاء الأخرى من بطاريات أيون الليثيوم.

هذا ويعد فريق بحث جامعة ميتشغان التكنولوجية واحداً من عدة منظمات تعمل على تدوير بطاريات قابلة لإعادة التدوير بالكامل، وقد طوروا عملية إعادة التدوير تلك كجزء من مشروع مقره في مختبر «ارجون» الوطني، تموله وزارة الطاقة الأمريكية، حيث يعد هذا المختبر واحداً من أكبر مختبرات العلوم والهندسة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية وأقدمها.