عالم «ميتافيرس» يجتذب «نوكيا»

المصدر: استوكهولم - د ب أ

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صرح نيشات باترا، مسؤول التكنولوجيا في شركة «نوكيا» الفنلندية للاتصالات، بأن العالم الافتراضي «ميتافيرس» الذي أعلن مارك زوكربيرغ، رئيس شركة فيسبوك مؤخراً أنه يعتزم إقامته، سوف يتطلب من شركات الاتصالات تحديث معداتها لمواكبة سرعات الاتصال الفائقة المطلوبة لإنجاح هذا المشروع، موضحاً أن هذا التوقيت مفيد بالنسبة لشركته المتخصصة في صناعة معدات الاتصالات.

ويدرك باترا أن «نوكيا» أضاعت في السابق فرص الاستفادة من الطفرات التكنولوجية المختلفة، كما فقدت ريادتها في مجال صناعة الهواتف المحمولة عندما ظهرت الهواتف الذكية، كما أنها تأخرت في تطوير رقائق إلكترونية للاستفادة من الجيل الخامس من تقنيات الاتصالات، على حد وصف وكالة بلومبرغ للأنباء.

ونقلت بلومبرغ عن باترا قوله في مقابلة: لن نضيع الدورة الجديدة، بل سوف نكون على قمتها، وهناك التزام كامل من مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والإدارة والمهندسين. نتعلم من الدروس، وندرك قيمة ما نملكه والإمكانيات المتاحة لدينا.

ويقول باترا إن شبكات الاتصالات اليوم لن تكون قادرة على التعامل مع العالم الافتراضي «ميتافيرس»، ولكن الجيل المقبل من الشبكات سوف يستطيع ذلك. واستطرد قائلاً: الجيل السادس من شبكات الاتصالات جزء مهم للغاية من احتياجات ميتافيرس من أجل التواجد لاسلكياً، ونتوقع أن تكون هناك حاجة لوجود تقنيات اتصال فائقة السرعة تعتمد على الفايبر من أجل تشغيل ميتافيرس.

وأضاف أن نوكيا سوف توفر التقنية والمنتجات والابتكارات من أجلك ومن أجلي حتى نستطيع فعلياً التواصل مع عالم ميتافيرس الافتراضي والانغماس فيه.