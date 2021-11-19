"إنستغرام" يتحقق من هويّة مستخدميه عبر التصوير بالفيديو

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بدأ تطبيق التواصل الاجتماعي"إنستغرام" بمطالبة بعض المستخدمين بتقديم "فيديو سيلفي" يظهر زوايا متعددة لوجوههم للتحقق من الهوية والتأكد من كونهم "حقيقيين".

ونشر مستشار وسائل التواصل الاجتماعي الشهير، مات نافارا، تغريدة على "تويتر" أكد فيها بأن هذا الفحص يطلب في حال وجود حساب مشبوه، كذلك يهدف لمحاربة الروبوتات.

ووفقا لموقع "XDA Developers"، كان موقع "إنستغرام" بدأت في اختبار هذه الحيلة الأمنية العام الماضي، لكنها واجهت بعض المشاكل الفنية.

وأصبحت الحيلة الآن مطبقة على نطاق واسع، إذ أبلغ العديد من المستخدمين عن مطالبتهم بأخذ صورة أو مقطع فيديو "سيلفي" للتحقق من صحة حساباتهم.

وليس من الواضح ما إذا كانت الحيلة الأمنية حاليا اختبارا أم يتم طرحها ببطء، إذ ورد أن بعض المستخدمين قاموا ببضع محاولات لإنشاء حسابات على ”إنستغرام“، ولم يواجه أيّ منهم تحدي فيديو السيلفي مطلقا.

وتعاني المنصة الاجتماعية منذ فترة طويلة من الحسابات المزيفة التي تتسبب في العديد من المشاكل، مثل: ترك رسائل غير مرغوب فيها، أو مضايقة الأشخاص، أو استخدامها لتضخيم عدد الإعجابات أو المتابعين بشكل مصطنع.