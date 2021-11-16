شريحة تترجم أفكار العاجزين عن الكلام والحركة

المصدر: وكالات

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تمكن علماء من تحويل أفكار رجل مصاب بالشلل إلى نصوص مكتوبة، بفضل نظام غرسة دماغية «يترجم» خط يده المتخيل إلى نص حقيقي.

حيث غُرست شريحة ذكية في دماغ رجل مشلول، وتمكنت من ترجمة أفكاره إلى نصوص واضحة بنسبة دقة مرتفعة للغاية.

ويعتبر الجهاز جزءا من تعاون بحثي باسم BrainGate، ويعد بمثابة واجهة بين الدماغ والحاسوب (BCI)، ويستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) لتفسير إشارات النشاط العصبي المتولدة أثناء الكتابة اليدوية.

ويبلغ الرجل المصاب بالشلل 65 عاماً وقت إجراء البحث، ولا يقوم بأي كتابة فعلية، إذ كانت يده مع جميع أطرافه مشلولة سنوات عدة.

وخلال الاختبارات تمكن من تحقيق سرعات كتابة تصل إلى 90 حرفاً في الدقيقة (أو حوالي 18 كلمة في الدقيقة)، بدقة تصل إلى 94% تقريباً (ودقة تصل إلى 99% مع إمكانية التصحيح التلقائي).

ويؤكد الباحثون أن النظام الحالي ليس سوى دليل على المفهوم حتى الآن، إذ ثبت أنه يعمل مع مشارك واحد فقط؛ لذلك فهو بالتأكيد ليس منتجاً كاملاً، وقابلاً للتطبيق سريرياً حتى الآن.