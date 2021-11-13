واتسآب يطلق ميزة خارقة طال انتظارها قريباً

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق تطبيق WhatsApp واتسآب خلال الفترة القليلة الماضية عددا كبيرا من الميزات المهمة لمستخدمي هواتف آيفون وأندرويد، إلا أن تطبيق الدردشة الأكثر استخداما في العالم يستعد خلال الأسابيع المقبلة لإطلاق ميزة انتظرها المستخدمون منذ سنوات طويلة جدا.

وبحسب موقع GSMArena فإن واتسآب سيمكن مستخدمي هواتف أندرويد من إخفاء "آخر ظهور" عن مستخدمين محددين، حيث يحتوي الإصدار التجريبي بالفعل على ميزة last seen أو آخر ظهور، ولذلك لمزيد من الخصوصية التي طال بها الكثير في السابق.

ومن المتوقع أن تصل قريبًا ميزة آخر ظهور إلى جميع الأشخاص الذين يستخدمون الإصدار التجريبي، ثم خلال بضع أسابيع سيستطيع جميع المستخدمين من استخدام الميزة بشكل طبيعي.

وسيتمكن أي شخص يستخدم واتسآب من تعيين حالة "آخر ظهور" ليراها الجميع وجهات اتصالهم وجهات اتصالهم باستثناء القائمة السوداء لأشخاص محددين، حيث توجد حاليا عدد من الخيارات الأخرى ولكن الجديد في الميزة هو تعيينها لجهات الاتصال الخاصة بي باستثناء أشخاص محددين.

ويخطط تطبيق واتسآب إضافة تنبيهات للمستخدمين بشأن تغييرات رمز الأمان الخاصة بجهات الاتصال الأخرى، وذلك في حال إذا أعاد المستخدم تسجيل دخول حسابه على واتساب من خلال هاتف ذكي جديد، فإن هذه الرموز ستظهر في شاشة معلومات الاتصال بتطبيق واتساب هي رموز فريدة لكل دردشة كرمز QR مكونة من 60 رقما.