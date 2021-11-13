مساعدة المزارعين على مكافحة آفات المحاصيل

المصدر: إعداد: نهى حوا

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طورت شركة ناشئة في الكاميرون تطبيقاً لمساعدة المزارعين على محاربة الأمراض التي تصيب المحاصيل وعلاجها باستخدام تكنولوجيا تعلم الآلة، ذلك أن مثل تلك المشكلات تشكل تحديات زراعية حيوية في البلاد وعلى صعيد القارة الأفريقية عموماً، حسبما أفادت الشركة.

ويسمح تطبيق «إغريكس تيك» للمزارع بمسح النبات غير الصحي، وبمساعدة الفيديو المسجل يجري تحليل النبات أوتوماتيكياً باستخدام تقنيات تعلم الآلة، ومن ثم توفير توصيات لعلاج صديق للبيئة ومستدام، حسبما أفادت الشركة.

وقد أفيد بأن التطبيق يساعد المزارعين خلال دورة الإنتاج الكاملة، من زراعة البذور إلى تنمية المحاصيل فالتخزين عن طريق النصائح والتذكير بالمهام المطلوبة.

وقال مؤسس شركة «إغريكس تيك» ورئيسها التنفيذي، ادامو كوتو لموقع «ديسربت –أفريكا» المتخصص في الشركات الناشئة: «يضيع 49% من الإنتاج الزراعي في أفريقيا بسبب الأمراض التي تصيب المحاصيل والآفات الزراعية. ومع تطبيقنا، نهدف إلى تجهيز أولئك المزارعين على الفور بتلك المهارات المهمة التي سوف تمكنهم من تبني استراتيجية أفضل لإدارة الأمراض التي تصيب المحاصيل في مزارعهم، وبالتالي يصبحون أكثر إنتاجاً».

لكن مؤسس الشركة يقر بأن العديد من المزارعين الصغار مترددين حيال استخدام التطبيق، وحتى الآن لدى الشركة 230 مستخدماً نشطاً جميعهم في الكاميرون على الرغم من مشاريع للتوسع إلى كينيا ونيجيريا في عام 2022.

وقد قال مؤسسها إنه نظراً لضعف انتشار الأجهزة الذكية في المناطق الريفية في أفريقيا، أجبرت الشركة على إعادة النظر بنموذج عملها عدة مرات قبل أن تصل إلى النموذج الحالي.