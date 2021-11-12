الكشف عن مواصفات هاتف موتورولا المنتظر

المصدر: البيان

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كشفت تسريبات حديثة، عن المواصفات الكاملة لهاتف موتورلا المقبل "Edge 30 Ultra"، المقرر إطلاقه قريباً.

يأتي الهاتف المقرر إطلاقه قريبا باسم "Motorola Edge 30 Ultra"، بشاشة 144 هرتز في الثانية، بحسب موقع "فراندرويد".

وكشفت التسريبات أن الهاتف الجديد سوف يحتوي على بطارية بسعة كبيرة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع يقوة 68 واط، مع منفذ شحن من نوع USB-C، ويصل شحن البطارية إلى 50٪ في أقل من 15 دقيقة و100٪ في أقل من 35 دقيقة.

ويأتي هاتف موتورولا بكاميرا رباعية خلفية، حيث تحتوي الكاميرا الرئيسية على مستشعر 50 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة السرعة 50 ميجابكسل، مع مستشعر للعمق 2 ميجابكسل، ومستشعر OIS، كما يأتي بكاميرا أمامية تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K.

كما يحتوي الهاتف على شاشة قياس 6.67 بوصة، بجودة +FullHD، بمعدل تحديث 144 هرتز وتقنية HDR10+، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة تحت الشاشة بتصنيف IP52 لمقومة المياه والغبار.

ويأتي الهاتف بإصدارين لذاكرة الوصول العشوائي، سعة 8 و12 جيجابايت رام، ومساحة تخزين داخلي من 128 جيجابايت إلى 512 جيجابايت، بالإضافة وجود فتحة microSD تدعم بطاقات تصل إلى 1 تيرابايت.