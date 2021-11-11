HUAWEI Care تتجاوز فكرة خدمات ما بعد البيع وترتقي لتصبح فلسفة في خدمة العملاء

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هل تعتبر المواصفات التقنية للجهاز الإلكتروني هي الشيء الوحيد الذي يجب مراعاته عند الشراء؟ على الرغم من أن مواصفات أي جهاز لها تأثير كبير على تجربة المستخدم، إلا أنها ليست العامل الوحيد الذي يجب مراعاته، حيث بدأت نسبة متزايدة من المتسوقين خلال السنوات الأخيرة في البحث عن خدمة ما بعد البيع المتميزة أيضاً. ونتيجةً لذلك، ومن أجل التميّز في سوق شديدة التنافسية، حولت العديد من العلامات التجارية تركيزها إلى تحسين الخدمة، حيث أصبحت تجربة العملاء بعد الشراء أولوية لدى الكثيرين.

وفقاً لتصنيف Kantar's BrandZ للعلامات التجارية العالمية الأكثر قيمة لعام 2021، تم إدراج اسم هواوي مرة أخرى بفضل زيادة قيمة العلامة التجارية بنسبة 29% على أساس سنوي. ما هو سر شركة هواوي في احتلالها لمرتبة متقدمة باستمرار في تصنيفات العلامات التجارية العالمية؟ بصرف النظر عن أحدث التقنيات والمنتجات، هناك عامل آخر قد يتم تجاهله عادةً وهو خدمة عملاء هواوي وخاصةً خدمة ما بعد البيع.

تبذل هواوي قصارى جهدها لتعزيز احترافيتها في خدمة العملاء والود مع موظفيها طوال الوقت مما أكسبها سمعة طيبة في مجال تقديم الخدمات عالية الجودة عبر عروض HUAWEI Care.

يتوقع العملاء تلبية احتياجاتهم وأن تكون العلامة التجارية متمحورة حول متطلباتهم، ولهذا السبب توفر عروض HUAWEI Care ضمان الجودة الموثوق وتساعد مستخدمي هواوي على إطالة عمر خدمة المنتج، مما يتيح لهم الاحتفاظ بأجهزتهم لفترة أطول. وتتوفر خدمة HUAWEI Care في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2019، حيث يحصل العملاء الذين يشترون HUAWEI Care عبر منافذ البيع المعتمدة على حماية إضافية لأجهزتهم بسهولة ودون قلق.

يمكن أن تساعد خدمة القيمة المضافة HUAWEI Care المستخدمين أيضاً على توفير المال على الإصلاحات (مجاناً في بعض الحالات) مع ضمان استخدام القطع الأصلية وتوفير ضمان الجودة. وسيتم أيضاً إصلاح الأجهزة بواسطة تقنيين معتمدين في مراكز خدمة عملاء هواوي في دبي وأبوظبي.

حماية الشاشة HUAWEI nova 9 : نعتمد اليوم على هواتفنا الذكية في تنفيذ معظم مهامنا. وقد تتلف شاشة هاتفنا بين الحين والآخر. وسيؤدي الإصلاح غير الملائم إلى الجودة الرديئة وقد يضر أيضاً بأداء الهاتف. وعندما يقوم المستخدمون بشراء ضمان HUAWEI Care الخاص بحماية الشاشة، يتم استبدال شاشة الهاتف بالشاشة الأصلية مرة واحدة مجاناً إذا تعرضت للتلف العرضي (السقوط أو الانضغاط أو الكسر) عند إرسال الهاتف إلى مركز خدمة معتمد لإصلاحها، ويكون التوصيل مجاني من وإلى المنزل.

تقدم هواوي خصمًا بنسبة 25 ٪ على خدمة HUAWEI Care - حماية الشاشة والضمان الممتد لأحدث الهواتف الذكية، هاتف HUAWEI nova 9 الذي تم إطلاقه رائد عصره وملك الكاميرا

يغطي هذا العرض مرة واحدة لاستبدال الشاشة خلال عام واحد نتيجة التلف العرضي لشاشة العرض بسبب السقوط والسقوط والاصطدامات الأخرى. تشمل الخدمات الاستبدال والإصلاح بقطع غيار أصلية 100٪ وبقايا ضمان التصنيع وسهولة المطالبة والإصلاح.

الضمان الممتد HUAWEI Matebook: تعد أجهزة الحاسوب المحمولة مطلبًا للاستخدام اليومي - سواء كان المستخدمون يستخدمون الجهاز لاحتياجات العمل أو المهام اليومية. من خلال تمديد الضمان على الأجهزة ، يمكن أن يخفف الضمان الممتد من HUAWEI Care-Extended Warranty المستخدمين من القلق بشأن تكاليف الصيانة المرتفعة والاستمرار في استخدام أجهزتهم لفترة أطول. قم بتمديد ضمان الأجهزة لمدة سنة أو سنتين إضافية عند انتهاء صلاحية الضمان القياسي للمنتج الذي تم شراؤه. يمكن للمستخدمين الآن الاستمتاع بحماية إضافية لجميع أجهزة الحاسوب المحمول HUAWEI Matebooks الخاصة بهم بسهولة حيث يوجد الآن خصم بنسبة 25٪ على الضمان الممتد. تشمل الخدمات بموجب هذا الضمان الاستبدال والإصلاح بقطع غيار أصلية بنسبة 100٪ وجودة عالية للخدمة وخدمة هواوي الشاملة ، حيث تساعد سهولة المطالبة والإصلاح المستخدمين على استلام أجهزة الحاسوب المحمول الخاصة بهم بكفاءة أكبر.

* تستثني الخدمة الأجهزة التي تم غمرها بالماء أو ثنيها أو تشويهها أو معالجتها/تفكيكها بواسطة مزود خدمة غير مصرح له.

خدمة Care عند فقدان سماعات FreeBuds: سماعات الأذن صغيرة وسهلة الاستخدام ويمكن ضياعها أحياناً بسهولة، ولهذا السبب يوفر ضمان HUAWEI Care خدمة خاصة في حال قلقكم بشأن فقدان سماعاتكم أو تلفها. وسيحصل المستخدمون عند شراء ضمان HUAWEI Loss Care لسماعات FreeBuds على سماعة واحدة جديدة بنصف السعر مرة واحدة سنوياً في حالة فقدان أو تلف أحد السماعتين، وتأتي السماعة الجديدة بضمان لمدة 90 يوماً.

حماية من التلف العرضي للساعة: نظرت شركة هواوي في عدد من السيناريوهات التي قد تتعرض فيها الساعة للتلف (الاصطدام العرضي أو السقوط أو الضغط أو دخول السائل إليها). وفي حالة تلف ساعتكم، ما عليكم سوى دفع رسوم الخدمة (التي لا يتم التنازل عنها في يوم الخدمة) وسيتم إصلاحها مرة واحدة بقطع غيار أصلية (حزام الساعة غير متضمن).

أسست هواوي علاقة وثيقة مع عملائها على مر السنين، وتستقطب هواوي اهتمام العملاء بشكل أكبر اليوم بفضل تبلور فلسفتها الطويلة في خدمة العملاء عبر HUAWEI Care، والتي تمثل حديثاً علاقة العلامة التجارية ذات المنفعة المتبادلة مع عملائها.

كانت تركز هواوي سابقاً على إصلاح أي ضرر حدث بالفعل، أما اليوم أصبحت الصيانة الوقائية أولوية بهدف التخفيف من مخاوف العملاء بشأن إصلاح الجهاز. وتنمو شركة هواوي وتتطور باستمرار، وتعزز كذلك التزامها بتقديم خدمة عملاء تتسم بالودية والتميز.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://consumer.huawei.com/ae-en/support/huawei-care/ أو التواصل مع خدمة عملاء هواوي على الرقم 80066600.