«أوبو»: علامتنا وجدت في الإمارات قاعدة تبني عليها نجاحها في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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أكدت لوسي عزيز، المديرة الإقليمية للعلاقات العامة والاتصالات في «أوبو» أن الإمارات تحولت إلى عاصمة عالمية للأعمال، ومركزٍ تسطر فيه الشركات نجاحها، بفضل القيادة الرشيدة ورؤيتها المستقبلية الاستثنائية.

وأضافت: لطالما رحبت الإمارات بالعلامات التجارية العالمية، من جميع المجالات، مثل الخدمات اللوجستية والتجارة والسياحة والتقنية والفنادق، وهو ما ينطبق أيضاً على علامة «أوبو»، التي وجدت في الإمارات القاعدة التي تبني عليها نجاحها وازدهارها في المنطقة.

وتابعت: لذلك فقد قررنا ومنذ عام 2019 نقل مكاتبنا الإقليمية إلى دبي، وهو قرار لم يأتِ بالمصادفة طبعاً، فنحن نعرف تمام المعرفة أن دبي ستحافظ على مكانتها كأهم مركز استراتيجي للأعمال في المنطقة.

وقالت: تتميز الإمارات بالمستوى المتقدم للمعرفة التقنية لدى الغالبية العظمى من سكانها، وقد أشارت تقاريرنا إلى أن السكان يتفاعلون بشكل إيجابي مع القرارات الحكومية، ومع جميع المشاريع الاستراتيجية التي تقودها دبي. ونحن اليوم أمام مناسبات على درجة عالية من الأهمية، مثل معرض إكسبو 2020 واليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، ولا بد لنا أن نقف باحترام أمام الإنجازات العظيمة التي حققتها هذه الدولة خلال نصف قرن فقط من تأسيسها، ونحن فخورون بأن نتشارك قيم الإنجاز هذه مع الإمارات.

وأضافت: لعل أبرز ما يميز الإمارات هو التوازن الدقيق بين النظرة المستقبلية من جهة، والحفاظ على التراث من جهة أخرى، كما أنها تقدم فرصة نادرة لجميع الشركات لتدخل الأسواق العالمية، وهو ما يدفع جميع المؤسسات حول العالم لتترقب ما تقدمه الإمارات وتتابعه بعين الاهتمام. ونحن في أوبو نتشارك هذه القيم مع الإمارات، فنحن أيضاً نؤمن بأن الابتكار لا يعرف حدوداً، وبأن من واجب الجميع العمل لبناء مستقبل أفضل، وبأن المستحيل كلمة لا ترد في قواميسنا على الإطلاق.