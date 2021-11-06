عبوات مقاومة للماء بديل مفيد للحاويات البلاستيكية

المصدر: إعداد: نهى حوا

ت + ت - الحجم الطبيعي

اكتسب الفطر مؤخراً شعبية هائلة، باعتباره مادة مستدامة واقتصادية لبناء كل شيء تقريباً، بدءاً من المباني السكنية، إلى المصابيح والخوذات وغيرها، لا سيما الجزء الأساسي في الفطر، وهو «الغزل الفطري» أو «الميسيليوم»، والذي يتشكل من مجموعة من الخيوط الدقيقة، يطلق عليها تسمية «هيفات».

وأخيراً، كجزء من مشروع «وول بايبر ريمايد»، دخلت تلك المادة أيضاً في تصميم حاويات حيوية، تبدو كعبوات للمواد الغذائية، وتلك الحاويات، تمتاز بتصميم معياري، حيث يمكن تكديسها لإنتاج صندوق واحد أكبر، بدلاً من عدة عبوات صغيرة.

ووفقاً لموقع «ياكو ديزاين» للتصميم، يوفر هذا الشكل الفريد، بديلاً مفيداً للحاويات البلاستيكية، حيث إن العبوات مقاومة للماء، ومانعة للتسرب، وتقلل في النهاية من مكونات المنتج، لأنها تزيل عناصر مثل الأغطية، نظراً لأن الحاويات تتكدس الواحدة فوق الأخرى، وتغطي بعضها بعضاً.

وقد أفيد أن تلك العبوات مصنوعة من مواد تلبي مجموعة من المعايير، من بينها مقاومة الحرارة، وخفة الوزن، وقابلية لإعادة التدوير والعزل، وفيما أفيد أن بوليمر المركب الحيوي المستخدم في تشكيل العبوات مصنوع من قشور حبوب الكاكاو، تم صنع الحقيبة الخارجية، التي تحمل الحاويات، من مواد طبيعية بالكامل، تشمل «الميسيليوم»، من أجل عزل الأجزاء الداخلية.

وتم استخدام جلد طبيعي مشتق من أوراق الأناناس، يسمى «بيناتيكس»، كغطاء خارجي للحاويات، ومطاط طبيعي خالٍ من نيوبرين، للمقابض والأشرطة الموجودة على الكيس وعبوات الغذاء.