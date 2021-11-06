المصدر: إعداد: نهى حوا

ت + ت - الحجم الطبيعي

صممت شركة يابانية دراجة كهربائية قابلة للطي تناسب المناطق الحضرية.

وتلك الدراجة التي يمكن تعديلها لتناسب المساحات الحضرية المزدحمة، تشكل أيضاً الخيار الواضح لمن يهتم بأحوال البيئة.

ووفقاً لموقع مجلة «يانكو ديزاين»، تعتبر دراجة «تاتاميل» الفريدة وسيلة نقل مضغوطة إلى حد كبير، حيث يمكن طيها، لتصبح بحجم وحدة المعالجة المركزية، التي نضعها تحت مكاتبنا. وفي وضعية الركوب يصل طولها إلى 1230 مليمتراً، وارتفاعها ألف مليمتراً وعرضها 650 مليمتراً، بينما في وضعية الطي يصل طولها إلى 700 مليمتر وارتفاعها إلى 680 مليمتراً، وعرضها إلى 260 مليمتراً.

وتعمل الدراجة على طاقة بطارية ليثيوم فوسفات الحديد، ويمكن أن تقطع مسافة 50 كيلو متراً بشحنة واحدة، أما سرعتها القصوى فيمكن أن تصل هي 40 كيلو متراً في الساعة وهي مناسبة للتنقل داخل المدينة. علاوة على ذلك، يمكن أن تكون بمثابة مصدر طاقة محمول إذا دعت الحاجة، وهذا أمر مفيد في عالم اليوم.

ووفقاً لشركة «إيكوما» اليابانية، التي قامت بتصميمها، يمكن تخصيص الألواح الجانبية للدراجة حسب رغبة الزبائن للحصول على مظهر أنيق من خلال تبديل المواد أو تبدل الألوان، ويمكن لراكبي الجيل الحالي أيضاً الحصول على رسومات توضيحية لافتة تعكس شخصيتهم مع الدراجة.

الدراجة ذات العجلتين قيد الإنتاج حالياً، وسيتم مشاهدتها قريباً على الطرق في اليابان.