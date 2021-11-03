"غوغل" تنقذ هواتف Pixel بإصلاح جديد لأنظمة أندرويد

المصدر: البيان

اعتادت غوغل في أول اثنين من كل شهر على إطلاق تحديثات لتصحيح بعض الأخطاء في الأجهزة العاملة بأنظمة أندرويد، لكنها أطلقت هذه المرة تحديثات لمعالجة بعض مشكلات هواتف Pixel.

وتبعا لـ "روسيا اليوم"، فإن التحديثات التي أعلنت عنها غوغل أول أمس الاثنين خصصت لبعض هواتف Pixel، وهي الهواتف التي أطلقت منذ مايو 2019 والهواتف التي تلتها من هذه الفئة.

وتعالج التحديثات الجديدة، تبعا للخبراء، مشكلات كان يعاني منها بعض مستخدمي الأجهزة المذكورة، منها مشكلة حالت دون ظهور أصوات الإشعارات عند بعض التطبيقات.

كما حملت التحديثات تحسينات في جودة عرض الأصوات للهواتف، وتحسينات لبعض ميزات الشحن اللاسلكي، وتحسين استجابة السطوع التلقائي في شاشات الأجهزة المحمولة، وتحسينات لميزة "صورة داخل صورة" في الهواتف، فضلا عن تحسينات لضمان استقرار الاتصالات في الهواتف.