"أبل" تضيف ميزة جديدة على هواتف "آيفون" تتعلق بحوادث السيارات

المصدر: البيان

كشفت تقارير، أمس الاثنين، أن شركة "أبل" الأمريكية تخطط لإضافة ميزة جديدة في هواتفها الذكية "آيفون"، والتي تتعلق برصد حوادث الطرق.

وتعمل "أبل" على جعل هواتف "آيفون" وكذلك ساعاتها الذكية قادرة على اكتشاف حوادث السيارات تلقائيا وقت وقوعها، بل وتجعلها تتصل تلقائيا بخدمة الطوارئ في أمريكا "911"، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

ومن المفترض أن "أبل" ستعتمد في الميزة الجديدة على مستشعرات مثل مقياس التسارع المدمج في أجهزتها.

وذكرت "وول ستريت جورنال" في تقريرها أن "أبل" قررت إضافة الميزة بعد أن ظلت تجمع بيانات تمن مشاركتها من جانب مستخدمي "آيفون" وساعات "أبل" من دون الإفصاح عن هوياتهم، والتي اكتشفت من خلالها وقوع أكثر من 10 ملايين حادث سيارة، مع أكثر من 50 ألف محاولة للاتصال برقم الطوارئ "911".

ومن المفترض أن يتم طرح ميزة رصد حوادث الطرق على هواتف "آيفون" وساعات "أبل" في العام المقبل 2022.

يشار إلى أن ميزة رصد أعطال السيارات والاتصال برقم الطوارئ تلقائيا ليست حصرية على هواتف "آيفون"، إذ سبقتها شركة "غوغل"، التي وفرتها في هواتفها "بيكسل".