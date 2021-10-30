دفيئة عائمة توفر حلاً لأزمة الغذاء

المصدر: إعداد: نهى حوا

يعتقد مصممو الدفيئة العائمة «جيليفيش بارج» أنها تشكل حلاً بديلاً في مجال الزراعة، نظراً لقدرتها على منح الطبيعة وقتاً للتعافي والبشر بعض الوقت للتحول إلى عادات أكثر استدامة.

وكان استديو التصميم «استديوموبيل» بالتعاون مع مؤسسة أبحاث العلمية «بورا ناتشورال» قد توصلا إلى تلك الدفيئة المعيارية العائمة المصممة خصيصاً للمجتمعات الساحلية، والتي يمكن أن تساعدهم في زراعة المحاصيل من دون الاعتماد على التربة والمياه العذبة واستهلاك الطاقة.

ووفقاً لموقع «يانكو ديزاين» للتصميم، تستخدم الدفيئة المبتكرة الطاقة الشمسية لتقنية المياه المالحة أو قليلة الملوحة أو الملوثة، وقد تمت زراعة 7 وحدات لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في محيطها، وهي قادرة على إنتاج 150 لتراً من المياه العذبة النظيفة يومياً من المسطح المائي الذي تعوم عليه الدفيئة.

ويفيد المصممون أن المواد البسيطة والتكوين الذاتي السهل والتقنيات منخفضة التكلفة تسهل إمكانية وصول جميع المجتمعات إليها.

وتحتوي الوحدة على قاعدة خشبية تبلغ مساحتها 70 متراً مربعاً تطفو على 96 برميل بلاستيكية معاد تدويرها وتدعم بدورها دفيئة زجاجية تنمو داخلها المحاصيل. ويوجد في الداخل أيضاً وفقاً للمصممين طريقة زراعة مائية عالية الكفاءة تساعد في زيادة توفير المياه بنسبة 70% بالمقارنة مع أنظمة الزراعة المائية التقليدية.

ويأخذ التصميم من الظاهرة الطبيعية للتقطير الشمسي ويكررها على نطاق أصغر. كما يتيح التصميم المعياري لتلك القطعة العائمة إمكانية تصغيرها أو تكبيرها، وحتى تخصيصها لتلائم التطبيقات المختلفة مثل، المطاعم العائمة من المزرعة إلى المائدة، أو أسواق المزارعين العائمة، أو الحدائق المجتمعية العائمة.

ويمكّن لهذا الهيكل الثماني الشكل العائلات والمجتمعات التي تعيش على المناطق الساحلية أو بالقرب من جسم مائي من زراعة طعامهم دون الحاجة إلى الأرض، في وقت تستكشف طرقاً أكثر تهجيناً لإنتاج الغذاء، مثل مزارع الأسطح الحضرية التي لا تعتمد على الأرض الزراعية.

ويقول فريق المصممين وعلماء النبات الذين يعملون على الدفيئة العائمة: في المستقبل ربما لن تتم زراعة جزء كبير من طعامنا في التربة، وتشكل هذه القطعة العائمة التي تنمو عليها المحاصيل تصميماً جذاباً يجمع أفضل الأساليب الجيدة لإنتاج الغذاء، وحلاً مدعوماً بالطاقة المتجددة يعالج الندرة المتزايد للأراضي الصالحة للزراعة ويتيح الانتقال إلى حيث توجد حاجة له. كما يسمح تعدد وظائف هذا التصميم للمواطنين بالتمتع بسوق أسبوعي وللمزارعين بالاعتماد على أعمال مربحة ويوجد قدرة على الصمود والابتكار الاجتماعي.

وعلى هذا الأساس، تشكل تلك الدفيئة الميسورة التكلفة والقابلة للنقل والتكرار حلاً لزراعة الغذاء داخل المدن. وهي تعد أيضاً فرصة عمل مستقبلية لأصحاب المصلحة، ومع الأشخاص المناسبين يمكنها ضمان الاستدامة الاقتصادية للمشروع بطريقة تفيد المجتمعات المحلية والمستثمرين كذلك كوكب الأرض، حسبما يقول المصممون.