خط مستحضرات تجميل نباتي بالكامل

المصدر: إعداد: نهى حوا

أطلق أحد رواد الأعمال خط مكياج صديقاً للبيئة طويل الأمد يستخدم النباتات بدلاً من الوقود الأحفوري.

وكان رائد الأعمال قد فاز بجائزة قدرها 8.2 ملايين دولار في يونيو على ابتكار من شركة مستحضرات تجميل، قبل أن يطلق خط إنتاج أولي، مكون من 12 ظل عيون سائل طويل الأمد، وثلاث مسكارات مضادة للماء، وثلاث اخرى للحواجب، وتبعها في سبتمبر 21 أحمر شفاه.

ووفقاً لموقع «غوود نيوز نتوورك» الكندي، فإن العنصر الحيوي في المكياج طويل الأمد «لاست» هو «الإيزوديكان» الذي يمكن صنعه من النباتات وإن كان ذلك يكلف حوالي 100 ضعف مقارنة بالزيت الخام.

ولحسن حظ رائد الأعمال، مارك ديلكورت، من شركة «غلوبال بيوانرجيز» التي تتطلع لاستخدام «إيزوديكان» كوقود طائرات صديق للبيئة، كانت شركة لوريال العالمية بحاجة أيضاً إلى المادة الكيميائية تلك في صناعة الماكياج. وقد قال ديلكورت لوكالة «بلومبرغ»: «هذه نقطة البداية، فعلى مدى سنوات كان على الناس الاختيار بين منتجات طبيعية المنشأ ومنتجات ذات أداء جيد».

وتتصف تلك المنتجات بأنها نباتية بنسبة 90% ومصنوعة من الشمع النباتي ومشتقات زيت الزيتون جنباً إلى جنب مع ايزوديكان، وهي تأتي في عبوات بلاستيكية معاد تدويرها وكرتون وفي علب زجاجية والمنيوم.

ويزمع ديلكروت الآن توسيع إنتاجه من إيزوديكان النباتي إلى عشرات الأطنان سنوياً بهدف بيعه في الغالب لشركات مستحضرات التجميل، وقد صرح قائلاً: «وجدت عملياتنا أول تطبيقاتها في صناعة مستحضرات التجميل، ومساهمتها في تحول البيئة تنمو في المستقبل، فقط لأنها تؤثر على قطاعات كاملة من صناعات المواد والوقود».