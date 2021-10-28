تحديث ميزة مشاركة الروابط في خانة القصص ستوري لتشمل جميع مستخدمي انستغرام

المصدر: البيان

تعمل شركة فيسبوك، المالكة لتطبيق انستغرام على زيادة إمكانية إضافة الروابط في خانة القصص "Stories" لتشمل جميع الحسابات على المنصة.

وقالت الشركة: على مر السنين، أظهر المبدعون من الشركات والأفراد وصُناع التغيير كيف يُمكن لمشاركة المحتويات والمعلومات إلهام مجتمعاتهم بشكلٍ كبير. ومن المبادرات والحملات حول الإنصاف والعدالة الاجتماعية والصحة العقلية، إلى عروض الإصدارات الحصرية للمنتجات الجديدة للعملاء، أثبتت ميزة مشاركة الروابط فائدتها الكبيرة من عدة نواحي، ومن أجل ذلك، نعمل على تسهيل إمكانية مشاركتها لجميع المستخدمين.

وذكرت الشركة: عندما قدمنا ميزة إدراج الروابط على القصص (Stories) لأول مرة، كان تقتصر على الحسابات التي يتم توثيقها أو تلك التي لديها عدد معين من المتابعين. لكن، بعد أن وصلتنا رغبة المستخدمين الآخرين بمشاركة اهتماماتهم مع عائلاتهم وأصدقائهم ومتابعيهم من خلال الروابط، قُمنا بتحديث الميزة وتوفير مساحة أكبر لمشاركة الروابط على القصص (Stories) لتشمل جميع المستخدمين مهما كانت اهتماماتهم ومهما كان حجم حسابهم.

وأضافت: نحرص على الدوام على استنباط الإلهام والأفكار الجديدة من صُناع التغيير على منصتنا ومن أولئك الذين يرغبون في تحويل شغفهم إلى مصدرهم المادي من خلال مشاركة الروابط. وقد قدّمنا مؤخراً طرقاً جديدة تُسهّل على المبدعين والشركات وأصحاب المشاريع الوصول إلى المزيد من المتابعين وإشراكهم وتوسيع نطاق وصولهم، من خلال تسهيل استخدامهم للروابط.

كيفية إضافة رابط للقصص (Stories)

استخدم ملصقsticker Link لإضافة رابط إلى القصص (Stories) في حسابك على ال Instagram. عندما يقوم المستخدمون بالضغط على الملصق، ستتم إعادة توجيههم إلى الموقع.

لإضافة ملصق رابط Link sticker:

• التقط (capture) أو حمّل (upload) المحتوى إلى القصص (Stories) الخاص بك

• حدّد أداة الملصق (sticker) من شريط التنقل (navigation) العلوي

• اضغط على ملصق الرابط (link sticker) لإضافة الرابط الذي تريده ثم اضغط على "Done"

• ضع الملصق على القصص (Stories) الخاص بك - مثل أية ملصقات أخرى لدينا - واضغط على الملصق لترى اختلافات الألوان

وقالت الشركة: نعمل أيضاً على إيجاد طرقاً أُخرى لتخصيص الملصق بحيث يتضح ما سيراه الشخص عند الضغط على الرابط.

الحفاظ على بيئة آمنة في Instagram

وقالت الشركة : كجزء من جهودنا المتواصلة للحد من المحتويات الضارة على Instagram، لن تتمكن الحسابات الموجودة والجديدة التي تشارك بشكلٍ متكرر محتوياتٍ مؤذية مثل عباراتٍ تحض على الكراهية أو معلوماتٍ خاطئة، أو أي محتوى آخر ينتهك إرشادات المجتمع الخاصة بنا من الوصول إلى ملصق الرابط. لمعرفة المزيد حول قوانين Instagram، يُمكنك الاطلاع على قسم إرشادات المجتمع الخاصة بنا.